PŘÍMO Z KAZACHSTÁNU | Policisté si přehazují jejich telefonní čísla, dělají jim doprovod. Přijdou za nimi ráno na hotel, naberou je do auta a vozí po půlmilionovém Aktobe. Sparťanští fanoušci prožívají nevšední výjezd. A taky velmi drahý. „Koupil jsem letenky hned, jak dala Legia rozhodující gól,“ usmál se Martin Polák z Uherského Brodu. Z Česka do dalekého Kazachstánu, kde tým trenéra Briana Priskeho rozehraje ve čtvrtek večer 2. předkolo Konferenční ligy, cestoval necelých 32 hodin!

„To je fantastické, úžasné,“ reagoval Priske na tiskové konferenci. „To je jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Sparty. Klub má úžasné fanoušky a můžu je jen chválit za to, že s námi cestují a vynakládají tolik úsilí a také peněz, aby nás podporovali,“ ocenil dánský kouč.

Tak pojďme postupně si nastínit, co všechno za cestou do vzdáleného Kazachstánu stojí.

Čtyřiačtyřicetiletý Polák obětoval úvodní ligové kolo v Jablonci (1:1) a strávil celý týden v práci, aby si mohl vzít dovolenou. Bez ní to tentokrát fakt nešlo. Z Uherského Brodu, kde bydlí, odjel už v pondělí v jedenáct hodin dopoledne do Prahy. Z Letiště Václava Havla vyrazil v osm hodin večer do Astany.

Šlo o levnější variantu. „Letenku jsem naštěstí koupil hned, jak Legia dala v odvetě gól. Stihl jsem ji za cenu třináct a půl tisíc,“ prozradil Polák. „Kamarád chtěl stejnou možnost koupit o pár dnů později, ale to by vyšlo už na pětatřicet tisíc,“ pokračoval fanoušek Sparty s tím, že ví o tátovi se synem, kteří si zajistili cestu hned po rozlosování druhého předkola Konferenční ligy. „Riskli to, a tak to mají asi nejlevnější,“ podotkl Polák. K tomu počítejme se čtyřmi stovkami za lístek na utkání.

V Astaně přistál spolu s kamarádem před pátou hodinou ránu, do Aktobe, jen asi sto kilometrů od hranic s Ruskem, se vydal až v pět hodin odpoledne. „A tak jsme nachodili po Astaně asi třináct kilometrů,“ usmál se Polák.

Dvojice sparťanských fanoušků dorazila do cíle ve středu v půl sedmé ráno. V součtu po 32 hodinách! Zpátky do Česka se vypraví v pátek opět přes Astanu, kde stráví přes osmnáct hodin čekáním na přestup. „V sobotu v půl sedmé večer jsme v Praze,“ vydechl Polák. „V neděli jdu ještě na Boleslav a v pondělí do práce,“ doplnil jedním dechem. Tomu se říká oddanost. „Spojuji dva koníčky – Spartu a cestování,“ prohodil Polák.

Po zajímavostech v Aktobe putoval za policejního doprovodu. „Máme taxíka,“ usmál se. Zatímco si prohlížel mešitu, která byla otevřena v roce 2008 a vleze se do ní až tři a půl tisíce věřících, osobní ochránce dvojice sparťanských fanoušků seděl na rozpáleném parkovišti velkého bílého auta.

Ať neopouštím hotel, pokud chci zůstat v bezpečí

„Policisté nás odchytili hned na letišti v Aktobe. Ztotožnili nás, nafotili si pasy a vyptávali se, kde bydlíme,“ líčil Polák bezprostřední zkušenost v Kazachstánu. Pozornost mužů v zelených uniformách a placatých čepicích upoutal nápis Sparta na tričku. „Proto si nás asi odchytli,“ přikývnul jeden z příznivců, který se ve čtvrtek večer postaví na stadionu Kobylandy Batyra do sektoru hostů.

Polák nahlásil bezpečnostním složkám adresu hotelu, na kterém se ubytoval spolu s dalším kamarádem z Česka. „Tam nás navštívili kriminalisté a vyptávali se na různé věci. Od té doby putuje moje telefonní číslo po místních policistech. Předávají si ho podle služeb,“ vyprávěl s tím, že za první den přijal hovor ze čtyř různých mobilů.

I když se letenští příznivci dostali do vzdáleného Kazachstánu, v tomto případě jde o výjimečný případ. Opatrnost místních policistů pramení ze zkušenosti z nedávného utkání kvalifikace Konferenční ligy mezi Aktobe a Legií Varšava. Tři fanoušci z domácího kotle zbili tři chlapy, kteří se hlásili k barvám polského klubu.

„Původně mi řekli, že pokud chci zůstat v bezpečí, ať neopouštím hotel. A co bych tady jako dva dny dělal?“ poznamenal s úsměvem Polák. A tak vyfasoval ochranku s autem. „Doporučili nám, ať nenosíme klubové věci. Naštěstí mám univerzální oblečení,“ uvedl a přitom si ukázal na kostkovanou košili.

Rozhodně nejde o Polákův první zahraniční výjezd. „Přežil jsem Neapol, Bělehrad nebo Záhřeb, zvládnu i tohle,“ zdůraznil. Následně vytáhl z kapsy telefon a ukázal mapu, na níž byly různě po Evropě zapíchnuté špendlíky. „Červené jsou Sparta, žluté reprezentace,“ vysvětlil systém. V minulé sezoně objel všechny zápasy Ligy mistrů, dřív navštívil Moskvu, Rostov, Trabzon nebo Beerševu v Izraeli. „Ale jo, teď jsem nejdál,“ zhodnotil Polák vzdálenost z Prahy do Aktobe.

Ve čtvrtek večer bude jen s napětím sledovat, jestli půjde o výlet s pozitivním výsledkem do odvety, která se odehraje za týden na Letné.