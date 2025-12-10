ZNÁMKY Slavie: vycvičený Zima, Holešův obývák. Staněk chytil dalších pět gólů
Opět bez gólu. Fotbalisté Slavie se neprosadili v pátém zápase Ligy mistrů po sobě a v 6. kole ligové fáze padli na hřišti Tottenhamu 0:3. A to gólman Jindřich Staněk ještě větší pohromu odvrátil. V obraně se nevedlo Davidu Zimovi ani Igohu Ogbuovi. Zaujal Tomáš Holeš, jenž úřadoval ve svém obýváku. Jak se dařilo všem svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak jejich výkony ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off