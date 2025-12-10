Předplatné

ZNÁMKY Slavie: vycvičený Zima, Holešův obývák. Staněk chytil dalších pět gólů

Jaké známky dostali hráči Slavie za prohru na hřišti Tottenhamu?
Jaké známky dostali hráči Slavie za prohru na hřišti Tottenhamu?Zdroj: Koláž iSport.cz
Jindřich Staněk v utkání LM proti Tottenhamu
Jindřich Staněk v utkání LM proti Tottenhamu
Xavi Simons se raduje proměňuje penaltu proti Slavii
Xavi Simons se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Xavi Simons se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Xavi Simons se raduje z proměněné penalty proti Slavii
Mohammed Kudus se raduje z proměněné penalty proti Slavii
19
Opět bez gólu. Fotbalisté Slavie se neprosadili v pátém zápase Ligy mistrů po sobě a v 6. kole ligové fáze padli na hřišti Tottenhamu 0:3. A to gólman Jindřich Staněk ještě větší pohromu odvrátil. V obraně se nevedlo Davidu Zimovi ani Igohu Ogbuovi. Zaujal Tomáš Holeš, jenž úřadoval ve svém obýváku. Jak se dařilo všem svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak jejich výkony ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší).

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach52128:97
22Neapol52126:97
23Juventus513110:106
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise62047:156
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29FC Kodaň51137:144
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
