Do Ostravy se vrátila po více než čtyřech měsících. V únoru přijela Alica Schmidtová na halový mítink Czech Indoor Gala, v němž skončila poslední. Na Zlaté tretře si vedla lépe. Do cíle sice doběhla pátá, avšak zároveň i předposlední. Čtyři její soupeřky běh nedokončily.

Obrovský humbuk byl kolem Schmidtové už v únoru, kdy ještě několik minut po závodě pózovala fanouškům. Nejinak tomu bylo na Zlaté tretře. Poblíž mix zóny čekaly na Němku davy žadatelů o fotku a podpis, strávila u nich přibližně dvacet minut.

Ze startovní listiny na Zlaté tretře měla Schmidtová na ženské půlce vůbec nejpomalejší osobní maximum, přestože si jej v sobotu na mítinku v Ženevě vylepšila na čas 2:04,51. Osmistovce se ale začala pořádně věnovat až nedávno.

„Chtěla jsem změnu. Věřím, že z dlouhodobého hlediska bych mohla mít na 800 metrů větší potenciál než na 400 metrů. Potřebovala jsem novou výzvu, nový tréninkový plán, nové cíle a také jsem chtěla zjistit, kde jsou v této disciplíně mé limity. V této sezoně ale poběžím i 400 metrů, protože tuto disciplínu také miluji,“ popisovala.

Influencerka a sportovkyně v jednom dříve vybojovala ve štafetě dvě medaile na evropských šampionátech do 20 a 23 let. Působila i jako kondiční trenérka fotbalistů Borussie Dortmund. Loni se zúčastnila olympijských her v Paříži, kde dostala přezdívku „Miss Paříž“.