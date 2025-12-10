Pastrňák zažil povedený návrat, Zacha skóroval. Nečasovy body nestačily na výhru
David Pastrňák se vrátil po dvou týdnech do sestavy hokejistů Bostonu a dvěma druhými asistencemi pomohl týmu k výhře 5:2 v St. Louis. Po jeho přihrávce uzavřel skóre Pavel Zacha. Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval třikrát ze 14 střel a byl střídán při prohře Montrealu 1:6 s Tampou Bay. Body Martina Nečase nestačily Coloradu k vítězství na ledě Nashvillu.
Pastrňák, který vynechal kvůli zranění pět utkání, mohl v 59. minutě skórovat, ale při hře bez brankáře St. Louis trefil zpoza útočné modré čáry jen tyč. Havířovský rodák následně vybojoval puk a výhru Bostonu zpečetil Zacha, který bodoval počtvrté v řadě (3+2).
Asistenci si připsal Pastrňák také ve 33. minutě u gólu na 1:1. Zakončením u pravé tyčky vznikl závar a z dorážky vyrovnal Fraser Minten, který v utkání skóroval dvakrát. Dvě branky vítězů dal i Mark Kastelic. Oba góly St. Louis vstřelil Robert Thomas, který otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.
Vladař inkasoval jen ve 12. minutě, ve které zakončil rychlou souhru Collin Graf do odkryté branky a dal první gól zápasu. Vývoj utkání otočili svými trefami Christian Dvorak, Carl Grundström, Noah Cates a Travis Konecny. Český gólman si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.
Dobeš za góly nemohl. Při prvních dvou brankách jej překonali shodně z úniku Brayden Point a Pontus Holmberg. V 18. minutě se po závaru prosadil z pravého kruhu Nikita Kučerov a český gólman už zůstal od druhé třetiny na střídačce.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|27
|51
|30
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|31
|7
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|30
|-1
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|27
|41
|30
|28
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|19
|20
|39
|31
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|17
|22
|39
|30
|11
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|16
|22
|38
|29
|11
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|12
|26
|38
|29
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|29
|13
|5
|2
|9
|98:83
|38
|3
Islanders
|31
|12
|5
|3
|11
|92:89
|37
|4
Tampa
|30
|14
|3
|2
|11
|94:76
|36
|5
Boston
|31
|12
|6
|0
|13
|101:96
|36
|6
Pittsburgh
|28
|13
|1
|7
|7
|88:81
|35
|6
Flyers
|28
|9
|7
|3
|9
|85:78
|35
|8
Devils
|30
|11
|6
|1
|12
|88:92
|35
|9
Detroit
|30
|12
|4
|3
|11
|95:102
|35
|10
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|11
Montreal
|29
|8
|7
|3
|11
|93:105
|33
|12
Toronto
|29
|10
|4
|4
|11
|97:93
|32
|13
Columbus
|30
|7
|6
|6
|11
|91:103
|32
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|29
|9
|4
|4
|12
|90:96
|30
|16
Buffalo
|30
|8
|4
|4
|14
|92:106
|28
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|30
|19
|2
|7
|2
|118:70
|49
|2
Dallas
|31
|17
|4
|5
|5
|109:80
|47
|3
Anaheim
|30
|11
|8
|1
|10
|111:98
|39
|4
Vegas
|29
|11
|3
|9
|6
|90:86
|37
|4
Minnesota
|30
|10
|6
|5
|9
|85:81
|37
|6
Kings
|29
|9
|5
|7
|8
|80:77
|35
|7
Edmonton
|30
|8
|5
|6
|11
|99:106
|32
|8
Utah
|31
|11
|3
|3
|14
|93:90
|31
|9
San Jose
|31
|8
|6
|3
|14
|87:103
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|29
|12
|2
|1
|14
|88:89
|29
|12
St. Louis
|31
|11
|0
|7
|13
|79:109
|29
|13
Calgary
|31
|10
|2
|4
|15
|79:92
|28
|14
Seattle Kraken
|27
|7
|4
|6
|10
|67:83
|28
|15
Nashville
|29
|7
|4
|4
|14
|78:103
|26
|16
Vancouver
|30
|7
|4
|3
|16
|85:108
|25