Pastrňák zažil povedený návrat, Zacha skóroval. Nečasovy body nestačily na výhru

David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.Zdroj: Profimedia
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
David Pastrňák se vrátil po dvou týdnech do sestavy hokejistů Bostonu a dvěma druhými asistencemi pomohl týmu k výhře 5:2 v St. Louis. Po jeho přihrávce uzavřel skóre Pavel Zacha. Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval třikrát ze 14 střel a byl střídán při prohře Montrealu 1:6 s Tampou Bay. Body Martina Nečase nestačily Coloradu k vítězství na ledě Nashvillu.

Pastrňák, který vynechal kvůli zranění pět utkání, mohl v 59. minutě skórovat, ale při hře bez brankáře St. Louis trefil zpoza útočné modré čáry jen tyč. Havířovský rodák následně vybojoval puk a výhru Bostonu zpečetil Zacha, který bodoval počtvrté v řadě (3+2).

Asistenci si připsal Pastrňák také ve 33. minutě u gólu na 1:1. Zakončením u pravé tyčky vznikl závar a z dorážky vyrovnal Fraser Minten, který v utkání skóroval dvakrát. Dvě branky vítězů dal i Mark Kastelic. Oba góly St. Louis vstřelil Robert Thomas, který otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.

Vladař inkasoval jen ve 12. minutě, ve které zakončil rychlou souhru Collin Graf do odkryté branky a dal první gól zápasu. Vývoj utkání otočili svými trefami Christian Dvorak, Carl Grundström, Noah Cates a Travis Konecny. Český gólman si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.

Dobeš za góly nemohl. Při prvních dvou brankách jej překonali shodně z úniku Brayden Point a Pontus Holmberg. V 18. minutě se po závaru prosadil z pravého kruhu Nikita Kučerov a český gólman už zůstal od druhé třetiny na střídačce.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
16Detail
LIVE
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
41Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
41Detail
LIVE
25Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2427513035
2.Macklin CelebriniSan Jose152843317
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Mikko RantanenDallas13294230-1
5.Martin NečasColorado1427413028
6.Connor BedardChicago182240296
7.Jason RobertsonDallas1920393117
8.Leo CarlssonAnaheim1722393011
9.Mark ScheifeleWinnipeg1622382911
10.Jack EichelVegas122638297

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina291352998:8338
3Islanders3112531192:8937
4Tampa3014321194:7636
5Boston31126013101:9636
6Pittsburgh281317788:8135
6Flyers28973985:7835
8Devils3011611288:9235
9Detroit3012431195:10235
10Rangers3111441283:8134
11Montreal298731193:10533
12Toronto2910441197:9332
13Columbus307661191:10332
14Florida2812221288:9030
15Ottawa299441290:9630
16Buffalo308441492:10628
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3019272118:7049
    2Dallas3117455109:8047
    3Anaheim30118110111:9839
    4Vegas291139690:8637
    4Minnesota301065985:8137
    6Kings29957880:7735
    7Edmonton308561199:10632
    8Utah3111331493:9031
    9San Jose318631487:10331
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2912211488:8929
    12St. Louis3111071379:10929
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Nashville297441478:10326
    16Vancouver307431685:10825

