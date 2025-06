Rychlý návrat po porodu? Mám to v hlavě, připouští Ogrodníková. Na civil je ještě čas

Svůj nejdůležitější kariérní hod snad ani nemohla načasovat lépe. Poté, co Nikola Ogrodníková ve třetí sérii olympijského finále v Paříži poslala oštěp do vzdálenosti 63,68 metru, brala senzační bronz. Následně přerušila kariéru kvůli těhotenství. V květnu se jí a jejímu partnerovi, třineckému hokejistovi Petru Vránovi, narodil syn Jáchym. „Hodně křičí, ale ještě je malinkej, takže zatím se s tím sžívám,“ popisovala čerstvá máma na Zlaté tretře.

Jak vám sžívání s novou rolí zatím jde?

„Je to náročné. Samozřejmě jsem na to trochu byla připravená od ostatních, ale člověk se stejně nikdy nepřipraví úplně. Noci moc neprospím, ale jinak to nejde. To všechno k tomu patří.“

Na Zlatou tretru jste přijela i s malým?

„Nahoře je schovaný. Dole je to moc hlučné, takže jsem ho sem nechtěla úplně brát.“

Jaké to je přijet do Ostravy tentokrát jako divačka?

„Je to zvláštní pocit, ale atmosféra je dobrá. Myslím si, že na to, abych tady byla v civilu, mám ještě čas, ale jinak to nešlo.“

Svrbí vás ruce, když vidíte atlety nebo diváky?

„Těším se, až znovu budu na sektoru, protože je pro mě divné stát tady v civilu. Zrovna před dvěma dny jsem si říkala, že je zvláštní, že se nepřipravuju na tento závod. Pro mě znamená Zlatá tretra hodně, protože se koná na mém rodném stadionu, takže byla jsem z toho taková smutná. Ale nedá se nic dělat, teď mám jiné priority, které si chci ještě užít. Kariéru udělám potom.“

Na sociální sítě jste dávala, že jen pár týdnů před porodem jste ještě trénovala. Jak to probíhalo?

„Myslím si, že do nějakého 33. týdne jsem trénovala a ve 37. jsem už rodila, takže to bylo skoro až do konce. Po šestinedělí jsem zase začala. Nechala jsem si těch šest týdnů, aby se všechno zaléčilo, jak mělo. Teď už znovu trénuju, protože tělo trochu chátralo.“

Do posilovny tak chodíte s kočárkem?

„Jo, už tam normálně chodím. Díky tomu, že jsem dlouho cvičila i těhotná, si myslím, že návrat bude trošku rychlejší. Hodně mě bolela záda, na pohyb jsem zvyklá, takže jsem začala právě po šestinedělí.“

Závodů na podzim se zúčastníte?

„Mám to trošku v hlavě, ale zároveň se nechci dostávat pod nějaký tlak. Když to nevyjde, nic se neděje, protože s tím jsem ani nepočítala. Kdyby to šlo, možná bych si v září hodila jen tak ze srandy. Ale nechci se na to upínat, spíš to vidím na příští rok, ať se pořádně připravím. Uvidíme, jak to půjde. Teď si chci užít, že jsem maminka. Hlavně se synem je to teď ještě takové náročné, protože úplně nemáme hlídání. A zároveň nemám úplně nejhodnější děťátko.“ (usmívá se)

Zlobí?

„Nezlobí, ale je to klasický chlapeček. Bolí ho bříško, tak hodně pláče.“ (usmívá se)