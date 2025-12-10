Předplatné

Pozor, vrací se Pastrňák! Nižší zátěž, ale rovnou tři body: Cítím se sebevědomě

David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
Patrik Czepiec
NHL
Čekali na něj jako na spasitele. Bruins v noci na středu uvítali zpět v zápasové sestavě útočníka Davida Pastrňáka. Čech vynechal kvůli blíže nespecifikovanému zranění pět utkání, v pátek ovšem začal trénovat a o pět dní později už hupsnul do ostré akce. Při výhře 5:2 v St. Louis si rovnou připsal tři asistence. „Cítil jsem se v pořádku, dobře a sebevědomě. Je fajn být zpátky po zranění. Měl jsem solidní přehled, co se na hřišti děje,“ pochvaloval si budoucí olympionik.

I když už v Bostonu na góly není sám, jeho přítomnost na ledě je stále nezastupitelná. Devětadvacetiletý Pastrňák zůstává navzdory nedávné absenci na děleném prvním místě v klubovém bodování, po sklizni v St. Louis je na 32 zápisech (11+21) spolu s nepolapitelným střelcem Morganem Geekiem.

Trenér Marco Sturm nechtěl na českou hvězdu rovnou uvalit nesmyslný ice time, takže Pastrňák při comebacku odehrál jen 15 a půl minuty. Šlo o jeho druhé nejnižší vytížení v aktuální základní části. Bostonu to ovšem nevadilo, za solidní podpory rodáka z Havířova se dvou branek poprvé v kariéře dočkal mladík Fraser Minten, stejným dílem skóre podpořil Mark Kastelic.

„Někteří z těch kluků museli kousnout, že budou ve hře zase o něco méně, přitom si vůbec neztěžovali. To je ukázka charakteru. Odvedli svou práci, a tak by to v dobrých týmech mělo být. Prostě makali,“ poslal pozitivní vzkaz do kabiny kouč Sturm.

Boston si po dalším skalpu upevnil překvapivou pozici v tabulce, kde momentálně okupuje páté místo Východní konference, postupoval by tudíž do play off. To se před sezonou neočekávalo. Jenže právě Východ je v letošním vydání NHL enormně našlapaný, vedoucí Washington (39) a třináctý Columbus (32) dělí jen sedm bodů. Pozice se budou střídat.

O to víc se mohou Pastrňákovy nahrávky a góly hodit. Původně mu statistici po zápase proti Blues započítali jen dvě sekundární asistence, ale jedna primární posléze v oficiálním zápise přibyla. Video rozkrylo vliv Čechova napadání před trefou Mintena na 4:2, která St. Louis definitivně poslala ke dnu. Do prázdné klece pak konečný stav ladil Pavel Zacha, čímž prodloužil sérii čtyř produktivních večerů v řadě s bilancí 3+2.

Pastrňák návrat z marodky vyhlížel s nadšením. „Ze zdravotního hlediska jsem měl v posledních letech docela štěstí,“ připomenul předchozí obdivuhodnou šňůru 298 klání bez omluvenky. „Když se mi zranění přihodilo, hned jsem si pomyslel, že budu hrát už v příštím utkání. Jenže to nešlo! Bylo to pro mě něco nového a náročného, ale koneckonců jsem aspoň mohl přemýšlet nad svou hrou mimo led.“

„Měli jsme dobré lékařské zprávy už nějakou chvíli, ale mluvili jsme s Davidem i doktory a chtěli se ujistit, že bude stoprocentní. Jestli máte čekat další dva, tři nebo čtyři dny, prostě to zvládnete,“ líčil trenér Sturm, že na návrat elitního snajpra nepospíchal, přestože jeho absenci v zápasových hodnoceních několikrát připomenul.

Oddechnout si zatím může také reprezentační kouč Radim Rulík, spolu s ním celé Česko. Na italskou olympiádu s předstihem nominovaný útočník Bostonu má dostatek času, aby se dostal do své obvyklé pohody a znovu naskakoval na více než dvacet minut. A třeba se i rozstřílel. Na brankáře Blues Joela Hofera vyslal Pasta tři rány, žádná se ovšem neujala.

Lazaret Bruins stále čítá pět jmen včetně dlouhodobě absentujícího Čecha Matěje Blümela, jehož trápí hamstring. Nejvíc schází elitní bek Charlie McAvoy, který dostal pukem do tváře.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2427513035
2.Macklin CelebriniSan Jose152843317
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Mikko RantanenDallas13294230-1
5.Martin NečasColorado1427413028
6.Connor BedardChicago182240296
7.Jason RobertsonDallas1920393117
8.Leo CarlssonAnaheim1722393011
9.Mark ScheifeleWinnipeg1622382911
10.Jack EichelVegas122638297
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina291352998:8338
3Islanders3112531192:8937
4Tampa3014321194:7636
5Boston31126013101:9636
6Pittsburgh281317788:8135
6Flyers28973985:7835
8Devils3011611288:9235
9Detroit3012431195:10235
10Rangers3111441283:8134
11Montreal298731193:10533
12Toronto2910441197:9332
13Columbus307661191:10332
14Florida2812221288:9030
15Ottawa299441290:9630
16Buffalo308441492:10628
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3019272118:7049
    2Dallas3117455109:8047
    3Anaheim30118110111:9839
    4Vegas291139690:8637
    4Minnesota301065985:8137
    6Kings29957880:7735
    7Edmonton308561199:10632
    8Utah3111331493:9031
    9San Jose318631487:10331
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2912211488:8929
    12St. Louis3111071379:10929
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Nashville297441478:10326
    16Vancouver307431685:10825

