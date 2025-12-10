Pozor, vrací se Pastrňák! Nižší zátěž, ale rovnou tři body: Cítím se sebevědomě
Čekali na něj jako na spasitele. Bruins v noci na středu uvítali zpět v zápasové sestavě útočníka Davida Pastrňáka. Čech vynechal kvůli blíže nespecifikovanému zranění pět utkání, v pátek ovšem začal trénovat a o pět dní později už hupsnul do ostré akce. Při výhře 5:2 v St. Louis si rovnou připsal tři asistence. „Cítil jsem se v pořádku, dobře a sebevědomě. Je fajn být zpátky po zranění. Měl jsem solidní přehled, co se na hřišti děje,“ pochvaloval si budoucí olympionik.
I když už v Bostonu na góly není sám, jeho přítomnost na ledě je stále nezastupitelná. Devětadvacetiletý Pastrňák zůstává navzdory nedávné absenci na děleném prvním místě v klubovém bodování, po sklizni v St. Louis je na 32 zápisech (11+21) spolu s nepolapitelným střelcem Morganem Geekiem.
Trenér Marco Sturm nechtěl na českou hvězdu rovnou uvalit nesmyslný ice time, takže Pastrňák při comebacku odehrál jen 15 a půl minuty. Šlo o jeho druhé nejnižší vytížení v aktuální základní části. Bostonu to ovšem nevadilo, za solidní podpory rodáka z Havířova se dvou branek poprvé v kariéře dočkal mladík Fraser Minten, stejným dílem skóre podpořil Mark Kastelic.
„Někteří z těch kluků museli kousnout, že budou ve hře zase o něco méně, přitom si vůbec neztěžovali. To je ukázka charakteru. Odvedli svou práci, a tak by to v dobrých týmech mělo být. Prostě makali,“ poslal pozitivní vzkaz do kabiny kouč Sturm.
Boston si po dalším skalpu upevnil překvapivou pozici v tabulce, kde momentálně okupuje páté místo Východní konference, postupoval by tudíž do play off. To se před sezonou neočekávalo. Jenže právě Východ je v letošním vydání NHL enormně našlapaný, vedoucí Washington (39) a třináctý Columbus (32) dělí jen sedm bodů. Pozice se budou střídat.
O to víc se mohou Pastrňákovy nahrávky a góly hodit. Původně mu statistici po zápase proti Blues započítali jen dvě sekundární asistence, ale jedna primární posléze v oficiálním zápise přibyla. Video rozkrylo vliv Čechova napadání před trefou Mintena na 4:2, která St. Louis definitivně poslala ke dnu. Do prázdné klece pak konečný stav ladil Pavel Zacha, čímž prodloužil sérii čtyř produktivních večerů v řadě s bilancí 3+2.
Pastrňák návrat z marodky vyhlížel s nadšením. „Ze zdravotního hlediska jsem měl v posledních letech docela štěstí,“ připomenul předchozí obdivuhodnou šňůru 298 klání bez omluvenky. „Když se mi zranění přihodilo, hned jsem si pomyslel, že budu hrát už v příštím utkání. Jenže to nešlo! Bylo to pro mě něco nového a náročného, ale koneckonců jsem aspoň mohl přemýšlet nad svou hrou mimo led.“
„Měli jsme dobré lékařské zprávy už nějakou chvíli, ale mluvili jsme s Davidem i doktory a chtěli se ujistit, že bude stoprocentní. Jestli máte čekat další dva, tři nebo čtyři dny, prostě to zvládnete,“ líčil trenér Sturm, že na návrat elitního snajpra nepospíchal, přestože jeho absenci v zápasových hodnoceních několikrát připomenul.
Oddechnout si zatím může také reprezentační kouč Radim Rulík, spolu s ním celé Česko. Na italskou olympiádu s předstihem nominovaný útočník Bostonu má dostatek času, aby se dostal do své obvyklé pohody a znovu naskakoval na více než dvacet minut. A třeba se i rozstřílel. Na brankáře Blues Joela Hofera vyslal Pasta tři rány, žádná se ovšem neujala.
Lazaret Bruins stále čítá pět jmen včetně dlouhodobě absentujícího Čecha Matěje Blümela, jehož trápí hamstring. Nejvíc schází elitní bek Charlie McAvoy, který dostal pukem do tváře.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|27
|51
|30
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|31
|7
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|30
|-1
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|27
|41
|30
|28
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|19
|20
|39
|31
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|17
|22
|39
|30
|11
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|16
|22
|38
|29
|11
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|12
|26
|38
|29
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|29
|13
|5
|2
|9
|98:83
|38
|3
Islanders
|31
|12
|5
|3
|11
|92:89
|37
|4
Tampa
|30
|14
|3
|2
|11
|94:76
|36
|5
Boston
|31
|12
|6
|0
|13
|101:96
|36
|6
Pittsburgh
|28
|13
|1
|7
|7
|88:81
|35
|6
Flyers
|28
|9
|7
|3
|9
|85:78
|35
|8
Devils
|30
|11
|6
|1
|12
|88:92
|35
|9
Detroit
|30
|12
|4
|3
|11
|95:102
|35
|10
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|11
Montreal
|29
|8
|7
|3
|11
|93:105
|33
|12
Toronto
|29
|10
|4
|4
|11
|97:93
|32
|13
Columbus
|30
|7
|6
|6
|11
|91:103
|32
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|29
|9
|4
|4
|12
|90:96
|30
|16
Buffalo
|30
|8
|4
|4
|14
|92:106
|28
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|30
|19
|2
|7
|2
|118:70
|49
|2
Dallas
|31
|17
|4
|5
|5
|109:80
|47
|3
Anaheim
|30
|11
|8
|1
|10
|111:98
|39
|4
Vegas
|29
|11
|3
|9
|6
|90:86
|37
|4
Minnesota
|30
|10
|6
|5
|9
|85:81
|37
|6
Kings
|29
|9
|5
|7
|8
|80:77
|35
|7
Edmonton
|30
|8
|5
|6
|11
|99:106
|32
|8
Utah
|31
|11
|3
|3
|14
|93:90
|31
|9
San Jose
|31
|8
|6
|3
|14
|87:103
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|29
|12
|2
|1
|14
|88:89
|29
|12
St. Louis
|31
|11
|0
|7
|13
|79:109
|29
|13
Calgary
|31
|10
|2
|4
|15
|79:92
|28
|14
Seattle Kraken
|27
|7
|4
|6
|10
|67:83
|28
|15
Nashville
|29
|7
|4
|4
|14
|78:103
|26
|16
Vancouver
|30
|7
|4
|3
|16
|85:108
|25