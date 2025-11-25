Liga očima fanoušků: Baník hraje o záchranu, tak kde je bojovnost? Stále kostrbatá Slavia
Zatímco pražská „S“ mohou po 16. kole Chance Ligy slavit bodové odpoutání od třetího Jablonce, Plzeň řeší jiné problémy. Z posledních dvou kol má pouze bod a čelo soutěže jí pomalu uniká. Bohemians zatím vyhlíží zápas o šest bodů s Teplicemi. A Baníkovci? Ti doufají, že se konečně blíží jejich odražení ode dna. Jak uplynulý víkend vidí fanoušci vybraných ligových klubů? Přečtěte si jejich hodnocení v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport.
Slavia Praha
Radost z výsledku a hymny, hra stále kulhá
Před zápasy po reprezentačních přestávkách je potřeba se mít na pozoru. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Do Edenu přijela Bohemka a velkou část prvního poločasu byla lepším týmem, což je i při těchto okolnostech hodně na pováženou. Naštěstí chybu Vondry potrestal Chorý a hned první roh přinesl uklidňující druhou branku. Druhý poločas Slavia už kontrolovala a soupeře nepustila k pomyšlení na vyrovnání, to je potřeba pochválit. Hra je stále hodně kostrbatá a je asi bláhové doufat, že se to v posledních zápasech podzimu zásadně změní. A tak fanoušek musí hledat radost ve výsledcích bez ohledu na předváděnou hru – první místo v tabulce je zde silným argumentem – a pak také v mimofotbalových aktivitách klubu. Před sobotním zápasem představil novou hymnu, za sebe můžu říci, že se povedla. Není jednoduché přijít v tak citlivé věci s něčím novým, aby to sklidilo pozitivní ohlas. Doufám, že se hymna chytne, a na jaře ji budeme slýchat před zápasy i z tribun, ne jen z reproduktorů.
Ondřej Kreml (42 let, vědecký pracovník)
Bohemians 1905
Branka na rozloučenou? Zápas o šest bodů
Tak zase nic. Už je to vlastně tradice, že Bohemka ze stadionu vzdáleného dvě stanice tramvají body nevozí. Pokud jde o výkon, hráčům toho moc vytknout nelze. Zelenobílí předvedli to, na co herní kvalitou mají. Za pozitivní považuji vstřelenou branku, byť už toho příliš neřešila. Moc hezkou akci zakončil Adam Kadlec. Na pozápasové tiskovce trenér Veselý naznačil, že Adamovy dny v Bohemce se nejspíš blíží ke konci. Musím říct, že mě to mrzí, protože bych řekl, že obě strany si mohly ještě vzájemně vypomoci. Co už, takový je fotbalový život. Kromě výborné kulisy už asi nechci zmiňovat nic, co se na Slavii odehrálo, nestojí to za to.
Hledím dopředu. Do Ďolíčku přijedou Teplice a uvidíme zápas o šest bodů. Naskýtá se možnost vytvořit si polštář na sestupovou skupinu, který – doufejme – už nepůjde promrhat. Snad se bude hrát, počasí není úplně fotbalové a všichni víme, že trávník v našem chrámu se netváří v úplně nejlepší kondici. Klokani bojují!
Vít Lukeš (33 let, živnostník)
Sparta Praha
Proti týmu s nejhorší obranou žádná hitparáda
Po reprezentační ostudě, až průjmu, jsme nastartovali druhou část domácí soutěže. Tipoval jsem, že Bolka pro nás nebude těžkým soupeřem. V prvním poločasu jsme skutečně byli lepší. Ten druhý zase na půl plynu, posledních deset minut si za klobouk nedáme. Zuby nehty ubráněné vítězství mě neuspokojilo. Nicméně Kuol či Penxa ukázali dobré momenty. Ten první nabídl rychlost, druhý srdnatost a bojovnost po těžké operaci a herní pauze. Byli jsme na tahu, protože Bolka či Olomouc vytahují talenty jako kouzelník králíky z klobouku, a my dosud nic moc. V mužstvu soupeře fotbalově skvělý Králik, v našem Zelený s Kairinenem a Haraslínem. U posledně jmenovaného si nejsem jist, zda mu kapitánská páska spíše nepřitížila, než pomohla. Je odpovědný za svoji hru i za tým. Pásku většinou mívá někdo ze zadních řad, který vidí hru před sebou, a může ji více dirigovat. Hodnocení našeho trenéra nekomentuji. Zarazila zmínka o pobytu Birmančeviče v Srbsku bez jasného vysvětlení. Uvidíme ve čtvrtek.
Miloš Kolář (74 let, fotbalový důchodce)
Baník Ostrava
Musíme bojovat a hrát jako o život!
Po výborných zápasech, které jsme po nástupu trenéra Galáska odehráli, jsem věřil, že z Teplic dovezeme konečně nějaké body. Bohužel nám tam nevyšlo vůbec nic a po bezkrevném výkonu jsme domů odjeli s prázdnou. Střední skupina se nám vzdaluje a je nutno si jednoznačně přiznat, že z momentálně posledního místa v tabulce nehrajeme o nic jiného než o záchranu. Tak k tomu ale musí kluci na trávníku taky přistoupit, podstupovat souboje a za Baník se rvát, což se v Teplicích nedělo. Hráče máme fotbalové, technické, trenéra dobrého, ale budeme muset hrát doslova jako o život. Samotnou fotbalovostí a pěknou hrou se, myslím, ještě nikdo nikdy nezachránil. Je třeba přidat i bojovnost. V sobotu nás čeká Dukla. Není jiné cesty než jakýmkoli způsobem urvat ve vyhnanství tři body a zároveň prolomit děsivou šňůru bez vstřeleného gólu. Doufám, že fanoušci v těžkém období klub podpoří a poženou mančaft za třemi body. Pokud tohle prolomíme, věřím, že už půjdeme jen nahoru.
Václav Dohnal (34 let, projektant)
Viktoria Plzeň
Přestřelky mám radši. Vašulín dostane prostor
Po další repre pauze hurá do Jablonce. To je místo, kde je zima i v květnu, natož koncem listopadu. Že tam padla teplota na -14°? A na tom je něco divného, když u nás v Plzni bylo to samé? Teda, já když to hřiště viděl, vzpomněl jsem si, že kdysi na Bohemce nás na tomhle nenechali hrát… A ejhle, tady se dalo. Zápasu to neuškodilo, šest branek za zápas je dost. Na jednu stranu výborně, začali jsme zase dávat góly. Negativem je, že jich zase mraky dostáváme, ale to mi nevadí. Radši vidím 3:3 jako teď než nudných 0:0. A to se nám vrátí uzdravený Vydra a prý si v zimě stáhneme Vašulína. Nový trenér mu určitě najde místo. Náš projev je docela zajímavý. Ono vidět jako v neděli statistiku, že jsme vystřelili pětadvacetkrát, to je dobré. Jen škoda, že jsme to nedotáhli do konce. Snad nám to tam začne padat ještě víc, soupeře budeme muset přestřílet. Do konce podzimu ještě tři kola a poháry. Budeme si v ochozech opět hrát na tučnáky. Protože zimu u nás neobelžeš. To už zkoušeli kdysi soudruzi a prostě to nejde. Rád bych samé výhry. Držím palce, ať to vyjde. Čest královně Viktorce, ať jde zima pryč!
KOVI (57 let, koordinátor distribuce)