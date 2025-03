Radu naštvala žlutá: Nechte mě už bejt! Můžete mě honit na ulici, ale ne na fotbale

Žlutou kartu viděl Petr Rada od rozhodčího Víta Zaorala ve 34. minutě. Sudího měl upozorňovat na to, že útočník Slavie Tomáš Chorý udělal ruku, jak kouč tvrdil v rozhovoru pro Oneplay Sport. Následné napomenutí trenéra Dukly pořádně naštvalo.

„Ať mě nechaj bejt! Tohle nemá s fotbalem nic společnýho. Jestli mě někdo chce honit, tak ať mě honí na ulici, ale ne na fotbale. Nezlobte se na mě, musím to říct, protože jsem neřek nic špatnýho. A my furt mluvíme Rada! Rada! Nic! Já jsem řek, že jenom byla ruka a mám dostat kartu? Nezlobte se na mě, to mně prostě nesedí. Nezlobte se na mě! Můžete dál se ptát,“ mírnil Rada rozhořčení na závěr, aby reportér mohl položit další otázku.

O půl hodiny později přišel Rada na tiskovou konferenci už v klidu. V pár větách zhodnotil zápas, ale při dotazu redaktora iSport.cz na žlutou kartu se zase rozpálil. „Jediné, co jsem řekl, že Chorý hrál rukou. A on vážně hrál. Nic jiného….“ koulel očima. „Už mě to vážně unavuje, připadá to mi to jako honba na moji osobu. Podívejte, já nechci argumentovat věkem, ale ti rozhodčí taky musí mít vůči mně respekt. Někdy mi to přijde, že si rozhodčí dali kvůli mně dostaveníčko.“

Ve čtvrtek na Duklu dorazila návštěva ze Strahova. Probrat s Radou i s týmem přijel šéf komise rozhodčích Libor Kovařík. S trenérem se samo sebou dostali do diskuse. „Panu Kovaříkovi jsem říkal, že jsem ještě neviděl rozhodčího, který by mi řekl: trenére, v klidu! Ještě jednou, a dám vám kartu. Ale to oni hned běží, že by mě pomalu převálcovali, a dávají mi karty. Pak to vypadá jen Rada, Rada, Rada. Já ale fakt neřekl nic špatného. Nikomu nenadávám sprostě, jen se mi to stalo s tím Poláchem, ale za to jsem taky za to dostal štráf. Jo, rozčiluju se. Ale rozčilují se taky slávisti. Nevím, možná si na mě sudí léčí mindráky. Tak musí počkat, až zemřu,“ dokončil svůj emotivní výstup.

Pak se ještě podíval na reportéra České televize Davida Kalouse a řekl: „Pane Kalous, to je žrádlo, že jo, to se bude psát samo.“ Poslední větou rozesmál narvané tiskové centrum na Julisce.

Kromě rozzlobeného komentáře ke žluté kartě měl Rada pro své hráče slova chvály. Ocenil, jak duel s výběrem kouče Jindřicha Trpišovského zvládli. „Ne, že bych hráčům měl děkovat, ale myslím, že ten zápas odmakali, odehráli, nejenom odbojovali. Myslím si, že tam byly herně i dobrý pasáže. Vypracovali jsme si na mě nezvykle moc šancí,“ řekl ostřílený stratég.

Bod z cenné remízy pomohl Dukle natáhnout sérii bez porážky i do pátého zápasu v jarní části sezony. Byť už mají Pražané jistotu účasti skupiny o udržení, z momentálně 14. místa stáhli ztrátu na 13. Slovácko na osm bodů.

