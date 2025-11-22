Předplatné

Sparta se zajímá o dánského záložníka, ve hře i Slavia. Znám ho, přiznal Priske

Video placeholder
SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, skórovali Haraslín a Kairinen • Zdroj: iSport.tv
Oskar Ohlenschlager v dresu Fredrikstadu
Oskar Ohlenschlager v dresu Fredrikstadu
Oskar Ohlenschlager v dresu Fredrikstadu
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
25
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Sparta má údajně v hledáčku dalšího dánského hráče. Podle informací deníku Tipsbladet sleduje jednadvacetiletého záložníka Oskara Ohlenschlaegera, který nastupuje v norské lize za Fredrikstad. „Samozřejmě ho znám,“ odpověděl trenér Brian Priske na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport.

Sparta postavila v sobotním ligovém utkání v 16. kole Chance Ligy proti Mladé Boleslavi (2:1) do středu zálohy dvojici Kaan Kairinen a Patrik Vydra. První z nich prožil vydařený zápas, když obstaral vítězný gól. Mimochodem, trefil se teprve poprvé v této sezoně.

A Priske měl na lavičce další možnosti. Do druhé půle se zapojil Santiago Eneme, na Lukáše Sadílka, navrátilce po zranění, a Dominika Hollého se už nedostalo. Magnus Kofod Andersen pak kvůli problémům s kolenem přijel na stadion jen v civilu.

Na první pohled se zdá, že Sparta má do středu hřiště dostatek variant. Přesto se v sobotu objevila v dánských a norských médiích zpráva, že pokukuje po dalším řešení.

Letenští se mají podle Tipsbladetu zajímat o Oskara Ohlenschlaegera. „Nezlobte se, víte, že nikdy nekomentuju konkrétní jména,“ zněla Priskeho první reakce.

Později k tomu přidal: „Samozřejmě že ho znám. Znám hráče, kteří byli v dánské lize. Zároveň sleduji norskou a švédskou ligu. Mám o hráčích povědomí, ale nebudu se k nim vyjadřovat.“

Jednadvacetiletý univerzál, který dokáže zahrát na pozici defenzivního záložníka i hrotového útočníka, pochází z Dánska. V mládeži působil v celku Nordsjaelland, mezi dospělými se poprvé prosadil ve druholigovém Vendsyssel FF.

Momentálně nastupuje v nejvyšší norské soutěži, do Fredrikstadu přestoupil letos na konci ledna. A vypadá to, že se velmi brzy může posunout dál. Jak Tipsbladet uvedl, kromě Sparty se byli na něj přímo na utkání podívat také zástupci pražské Slavie a Salcburku. Důkladně ho pozoruje i dánský Aarhus.

Ohlenschlaeger naskočil v této sezoně k 26 ligovým zápasům, v nichž zaznamenal šest gólů a tři asistence. Podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje jeho tržní hodnota na 42 milionů korun.

„Debaty ohledně zimních přestupů už začaly. A to prakticky hned po konci přestupového období v září. Bavíme se o tom neustále, pokud ne každý den, tak každý týden,“ zakončil Priske.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (7)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů