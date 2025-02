Titul bez odporu? Cestu Van der Poela za rekordem znepříjemní odvěký rival

One man show. Takové bylo loňské cyklokrosové mistrovství světa a vypadalo to, že to bude platit i pro to letošní. Ať už se to specialistům na tuto disciplínu líbí, nebo ne, když se na startu vyskytne Mathieu van der Poel, soutěží ostatní už jen o druhé místo.

„Mathieu má výjimečnou techniku, nad kolem má neuvěřitelnou kontrolu. V létě hodně jezdí na biku, což možná jeho technice pomáhá. Ale má to prostě vrozené. I v ohromné rychlosti je dokonalý,“ rozplýval se nad dovednostmi MVDP v rozhovoru pro We love cycling jeho bývalý soupeř, ale i kamarád Zdeněk Štybar.

To je důvod, proč nizozemský démon letos ovládl všech sedm cyklokrosových závodů, do kterých nastoupil. A také to, že je díky silničním závodům a tréninkům ve vynikající kondici. Svým soupeřům v terénu naděloval v závodech půl minuty až minutu, a to se bavíme o těch, kteří s ním nakonec byli na stupních vítězů.

I proto se zdálo, že sedmý duhový dres, kterým může dorovnat rekord Erica de Vlaemincka, si Van der Poel už téměř obléká. To by se muselo stát opravdu něco výjimečného, aby tomu tak nebylo.

Musel to pro něj proto být šok, když se nakonec Wout van Aert, jeho velký soupeř od dětských kategorií, rozmyslel, že do bahna v Liévinu přece jen naskočí. Ačkoliv ve dvou vzájemných střetnutích, ke kterým v této cyklokrosové sezoně došlo, zvládl Van der Poel Belgičana porazit. Jenže si je moc dobře vědom toho, že právě rodák z Herentalsu je jediným, kdo mu může jeho spanilou jízdu znepříjemnit.

Prodalo se dalších 2500 vstupenek

Uvědomují si to i diváci, pro které se rázem stal šampionát o dost atraktivnějším, hlavně tedy pro ty belgické. Po oznámení účasti Van Aerta totiž organizátoři ještě toho večera prodali dalších 2500 vstupenek.

I přes přítomnost trojnásobného světového šampiona zůstává favoritem Van der Poel. První nevýhoda pro Van Aerta spočívá v tom, že bude muset startovat až ze třetí řady. V sezoně absolvoval příliš málo závodů na to, aby si vylepšil žebříčkové postavení.

„Vymýšlíme strategii, jak dostat Wouta co nejrychleji po startu na přední pozice,“ prozradil trenér belgické reprezentace Angelo de Clercq. Ten je zároveň přesvědčený, že pokud se naplní předpovědi a před nedělním závodem sprchne, mohlo by to hrát do karet Van Aertovi.

Ve startovním poli bude o top 10 bojovat také jediný český zástupce Michael Boroš. Medailové ambice pak má česká reprezentace v juniorských kategoriích v podobě Kryštofa Bažanta, Barbory Bukovké a Lucie Grohové.

Favorité MS Wout van Aert Mathieu van der Poel 30 let (15. září 1994) věk 30 let (19. ledna 1995) 2016, 2017, 2018 tituly MS 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 5 závodů v sezoně 2024/25 7 2 výher v sezoně 2024/25 7

Program MS

Sobota

11.05: juniorky

13.05: muži do 23 let

15.05: ženy elite

Neděle

11.05: junioři

13.05: ženy do 23 let

15.05: muži elite

(PP ČT sport a Eurosport 2)