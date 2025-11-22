Vsetín uspěl na ledě béčka Pardubic. Zlín prohrál podeváté v řadě, padla i Slavia
Hokejisté Chomutova pokračovali v první lize v úspěšné sérii. Po středeční vysoké výhře 7:2 nad druhými Litoměřicemi si dnes Piráti vyšlápli i na lídra soutěže, pražskou Slavii na jejím ledě porazili 4:1. Severočeši tak vyhráli čtvrté utkání za sebou bez ztráty bodu a v tabulce jsou už devátí. Vedoucí Pražané prohráli v 25. kole teprve šesté utkání v sezoně.
Několik duelů se opět neslo v duchu tichých protestů proti současnému formátu baráže o postup do extraligy, který je podle fanoušků neférový a zvýhodňuje celky z nejvyšší soutěže. Iniciativu Stop baráži podpořily některé kluby během dnešního kola tím, že se na kostkách objevila jednotná grafika vyzývající ke zrušení baráže, a například v Kolíně fanoušci drželi po úvodním buly symbolickou minutu ticha.
Doma vedle Slavie prohrály i druhé Litoměřice, v prodloužení podlehly Táboru 2:3 a nevyužily šanci více stáhnout jedenáctibodový náskok Pražanů. Zápas rozhodl v prodloužení bývalý dlouholetý hráč nejvyšší soutěže Lukáš Pech.
Ani třetí Kolín doma neuspěl, prohrál rovněž 2:3 v prodloužení s Frýdkem-Místkem. Středočeši v polovině třetí třetiny dvěma rychlými góly vyrovnali, v prodloužení se ale po minutě hry prosadil polský útočník hostů Damian Tyczynski.
Předposlední Zlín prohrál po nájezdech 3:4 v Třebíči a zaznamenal devátou porážku v řadě. Zlínu se přitom podařilo v druhé třetině dorovnat tříbrankovou ztrátu, ani Horáckou Slavii ale nakonec nezdolal.
V souboji sousedů v tabulce mezi Sokolovem a Porubou padlo 13 gólů. Přestřelka dopadla lépe pro tým ze západních Čech, Baník zvítězil na domácím ledě 8:5. Sedm bodů za hattrick a čtyři asistence zaznamenal Radek Číp, který se s 31 body posunul do čela tabulky produktivity.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|16
|3
|1
|5
|85:51
|55
|2
Litoměřice
|25
|13
|1
|3
|8
|81:72
|44
|3
Kolín
|25
|12
|1
|4
|8
|70:61
|42
|4
Jihlava
|22
|11
|3
|2
|6
|57:48
|41
|5
Vsetín
|25
|6
|8
|4
|7
|72:68
|38
|6
Třebíč
|25
|9
|3
|4
|9
|64:71
|37
|7
Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|8
Frýdek-M.
|24
|9
|2
|4
|9
|68:65
|35
|9
Chomutov
|24
|10
|0
|5
|9
|64:64
|35
|10
Tábor
|25
|8
|3
|4
|10
|71:73
|34
|11
Sokolov
|24
|5
|7
|3
|9
|60:75
|32
|12
Poruba 2011
|24
|8
|2
|2
|12
|69:75
|30
|13
Zlín
|25
|7
|2
|4
|12
|59:76
|29
|14
Pardubice B
|25
|5
|4
|2
|14
|57:76
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup