Vsetín uspěl na ledě béčka Pardubic. Zlín prohrál podeváté v řadě, padla i Slavia

ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Hokejisté Chomutova pokračovali v první lize v úspěšné sérii. Po středeční vysoké výhře 7:2 nad druhými Litoměřicemi si dnes Piráti vyšlápli i na lídra soutěže, pražskou Slavii na jejím ledě porazili 4:1. Severočeši tak vyhráli čtvrté utkání za sebou bez ztráty bodu a v tabulce jsou už devátí. Vedoucí Pražané prohráli v 25. kole teprve šesté utkání v sezoně.

Několik duelů se opět neslo v duchu tichých protestů proti současnému formátu baráže o postup do extraligy, který je podle fanoušků neférový a zvýhodňuje celky z nejvyšší soutěže. Iniciativu Stop baráži podpořily některé kluby během dnešního kola tím, že se na kostkách objevila jednotná grafika vyzývající ke zrušení baráže, a například v Kolíně fanoušci drželi po úvodním buly symbolickou minutu ticha.

Doma vedle Slavie prohrály i druhé Litoměřice, v prodloužení podlehly Táboru 2:3 a nevyužily šanci více stáhnout jedenáctibodový náskok Pražanů. Zápas rozhodl v prodloužení bývalý dlouholetý hráč nejvyšší soutěže Lukáš Pech.

Ani třetí Kolín doma neuspěl, prohrál rovněž 2:3 v prodloužení s Frýdkem-Místkem. Středočeši v polovině třetí třetiny dvěma rychlými góly vyrovnali, v prodloužení se ale po minutě hry prosadil polský útočník hostů Damian Tyczynski.

Předposlední Zlín prohrál po nájezdech 3:4 v Třebíči a zaznamenal devátou porážku v řadě. Zlínu se přitom podařilo v druhé třetině dorovnat tříbrankovou ztrátu, ani Horáckou Slavii ale nakonec nezdolal.

V souboji sousedů v tabulce mezi Sokolovem a Porubou padlo 13 gólů. Přestřelka dopadla lépe pro tým ze západních Čech, Baník zvítězil na domácím ledě 8:5. Sedm bodů za hattrick a čtyři asistence zaznamenal Radek Číp, který se s 31 body posunul do čela tabulky produktivity.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
14Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
13Detail
LIVE
85Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia251631585:5155
2Litoměřice251313881:7244
3Kolín251214870:6142
4Jihlava221132657:4841
5Vsetín25684772:6838
6Třebíč25934964:7137
7Přerov249411058:6036
8Frýdek-M.24924968:6535
9Chomutov241005964:6435
10Tábor258341071:7334
11Sokolov24573960:7532
12Poruba 2011248221269:7530
13Zlín257241259:7629
14Pardubice B255421457:7625
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

