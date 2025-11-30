Messi má na dosah další trofej. Miami je poprvé ve finále MLS, narazí na evropskou legendu
Argentinský fotbalista Lionel Messi postoupil s Interem Miami do finále play off MLS a do své bohaté sbírky může přidat další trofej. Floridský tým v sobotu porazil FC New York City 5:1 a ovládl Východní konferenci. Ve finále MLS Cupu se Miami utká 6. prosince s Vancouverem, který zdolal San Diego 3:1. V dresu kanadského klubu usiluje o úspěch německá hvězda Thomas Müller, jenž v létě přišel do MLS po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století.
Messi vyšel v sobotu střelecky naprázdno po šesti zápasech, v nichž nasázel deset gólů. Zastoupil ho krajan Tadeo Allende, který rozhodl o výhře Miami hattrickem. Messi se podílel na vítězství asistencí u branky Matea Silvettiho na 3:1 a připsal si 405. asistenci v kariéře. Podle médií tím osminásobný držitel Zlatého míče překonal historický rekord maďarské legendy Ference Puskáse.
Trofej pro vítěze Východní konference přinesl po utkání na hřiště španělský tenista Carlos Alcaraz. Miami se probojovalo do finále poprvé. V úvodních pěti sezonách v soutěži bylo maximem Interu první kolo play off. Messi přišel do týmu předloni. Mistr světa z roku 2022 získal v minulosti 35 trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain.