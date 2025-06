Jágr na finále NHL vtipkoval: Nechci ztloustnout. Poslední sezona? Nejsem si jistý

V Pittsburghu si přebral cenu Emmy za loňský ceremoniál, při němž vystoupalo číslo 68 pod strop haly, na Floridě sledoval Jaromír Jágr finále Stanley Cupu. O přestávce vystoupil jako host ve studiu televizní stanice TNT po boku Henrika Lundqvista a Waynea Gretzkyho. Řeč přišla podle očekávání i na pokračování jeho hráčské kariéry. „Říkal jsem, že by to mohla být moje poslední sezona, ale nejsem si tím jistý,“ prozradil legendární třiapadesátiletý útočník.

Před uplynulým extraligovým ročníkem vyhlásil Jaromír Jágr, že půjde o jeho poslední sezonu. Přes léto se dobře připravil, shodil a ve 39 zápasech pomohl Rytířům 16 kanadskými body. V 52 letech i po dalších narozeninách znovu ukázal, že pořád má co nabídnout i na nejvyšší úrovni. Ve hře navíc může být i 38. profesionální ročník v roli hráče.

„Pořád hokej miluju, miluju trénování. Nechci ztloustnout,“ vyprávěl Jágr s úsměvem v zámořském televizním studiu. Podle videí ze sociálních sítí nezastavuje a dál se pilně připravuje. „Zhubnul jsem asi devět kilo, takže se cítím trochu lépe. Dělám to, abych byl zdravý, a užívám si život,“ popisovala slavná osmašedesátka.

Ruce mu můžou rozvázat změny u kladenských Rytířů. Jágr prodal 80porcentní podíl podnikateli Tomáši Drastilovi, jako minoritní vlastník už nebude muset shánět peníze a hráče a bude se moci věnovat jen hokeji. „Prodal jsem klub, nechal jsem si jen 20 procent, takže na mně není žádný tlak. Chci jenom dělat to, co miluju,“ říkal nejproduktivnější Evropan v historii NHL.

Jsem překvapený, že pořád hraju

„Doufám, že budeš pokračovat,“ zaznělo na závěr šestiminutového vstupu pro kanál TNT. „Já taky, já taky,“ smál se Jágr v odpovědi. „Já sám jsem překvapený, že pořád hraju,“ říkal s nadsázkou jen o chvíli dřív, když padla otázka, zda bývalé parťáky z Floridy překvapilo, že ikona stále pokračuje.

Jágr vyrazil za oceán po sezoně, v níž uhrál s Kladnem 13. místo a poprvé po třech extraligových ročnících se vyhnul baráži. Nejprve zavítal do Pittsburghu, kde se loni dočkal pocty v podobě vyřazení čísla, a pak si na Floridě užíval čtvrtý zápas finále. Panthers, jejichž dres Jágr v minulosti oblékal, podlehli Edmontonu 4:5 po prodloužení. Série je vyrovnaná 2:2 na zápasy.

„Byl jsem v New Jersey a měl jsem pocit, že by to mohl být konec. Ale před trade deadline mě vyměnili sem. Přišel jsem, odehrál dvacet zápasů, dali mě do lajny s Johnnym Huberdeauem a Barkym (Aleksanderem Barkovem). Ze čtvrté lajny v New Jersey jsem šel tady do první. Najednou sluníčko, energie, začal jsem si zase užívat hokej a zůstal jsem tu další tři roky. Bylo to excelentní,“ zavzpomínal Jágr na působení ve slunečním státě.

„Hrál jsem s hodně hráči, kteří jsou pořád v týmu. Řekl bych, že jsem hrál tak s osmi hráči Floridy. Je super vidět, jak jsou dobří,“ ocenil aktuální kádr Panthers majitel dvou Stanley Cupů.

U jednoho stolu zasedl před kamery s muži, které v minulosti zažil jako spoluhráče a soky. S Henrikem Lundqvistem vzpomínali na společné působení v New York Rangers. I když je švédský gólman o deset let mladší, kariéru na rozdíl od Jágra už uzavřel. „Hrát s tebou tři roky, Jagsi, bylo neuvěřitelné. Bylo cool být ti nablízku a učit se od tebe,“ vysekl Čechovi poklonu vyhlášený elegán.

Vzpomíná na Lemieuxe a Gretzkého

Řeč přišla i na vzájemné souboje dvou nejproduktivnějších mužů v historii NHL. Na opačné straně stolu než Jágr seděl nepřekonatelný Wayne Gretzky. „Když jsem byl nováček, vždycky to byla výzva. Já, Mario (Lemieux) a Wayne. Hráli jsme v Los Angeles a porazili nás asi 8:1 a on měl nějakých šest bodů. Nemyslím si, že Mario z toho byl šťastný,“ ohlížel se s úsměvem Jágr.

„Hrál jsem svůj poslední zápas proti Jaromírovi v New Yorku. Dal gól v prodloužení a omlouval se mi. Říkal jsem mu, neomlouvej se, byl to hezký způsob konce. Byla radost, že jsme ho měli v lize, byl skvělý pro náš sport. Pořád je to úžasný kluk,“ chválila legenda číslo 68.

S velkou pravděpodobností budou fanoušci věhlasné numero vídat na ledě i dál. Nasvědčovaly tomu Jágrovy výkony v uplynulém ročníku i tvrdá dřina před další sezonou. Slova veterána teď přidala další indicii, že nenapodobitelná kariéra bude ještě pokračovat.