Jak se mění Příbram: zajímaví stopeři i míň Řezníčka. Starka slavil posun v tabulce
Sešel dolů z tribuny, udělal si vítězné fotografie s kolegy. Potom se postavil k lavičce a podal si ruku s každým hráčem i členem realizačního týmu. Jaroslav Starka, dlouholetý šéf fotbalové Příbrami, se v úterý večer radoval z posunu na sedmou příčku druholigové tabulky. „Má rád fotbal, dělá ho celý život,“ prohodil trenér Jiří Kohout po tříbodovém zisku nad béčkem Sparty (1:0). Jak spolu s dalšími v klubu mění středočeský celek?
Prožili mizerný start do sezony. Příbramští, kteří se díky odkupu licence od Vyškova vrátili do druhé ligy, byli za otloukánka. Po prvních čtyřech kolech nezískali ani bod, přičemž zaznamenali hrozivé skóre 3:12.
Postupně přišly prohry s Opavou (0:1), Žižkovem (0:2), Zbrojovkou (2:7) a Jihlavou (1:2). Jakub Řezníček, zkušený útočník, dokonce mluvil o tom, že jde možná o příliš velký skok. „No, pracujeme za pochodu,“ přiznal trenér Kohout v úterý večer. „Já osobně mám velký respekt ke druhé lize a vím, že potřebujeme i body.“
Proto se s parťáky z realizačního týmu upnul zejména na organizaci v defenzivě. „To je vždycky snazší,“ poznamenal 47letý muž. „Čekají nás ještě tři zápasy a věřím, že v zimní přestávce zapracujeme i na ofenzivní fázi hry,“ nastínil.
Zdá se, že Příbram zvolila správnou strategii. Nebo aspoň účinnou. V posledních dvou zápasech skolila výsledkem 1:0 ambiciózní brněnský Artis a naposledy v úterý také rezervu pražské Sparty. Po gólu 21letého útočníka Daniela Šmigy, který má minulost v Baníku nebo ve Slavii, se zatáhla do hlubokého a velmi úspěšného bloku.
Zaujal i stoper z Plzně
Mladíci ze strahovské akademie ho za devadesát minut prakticky neprolomili. „Spartu považuju za jeden z nejfotbalovějších týmů v druhé lize. Byla kombinačně lepší, silnější na balonu, ale myslím si, že jsme úspěšně vzdorovali a měli i další dvě velké šance, které brankář Surovčík dobře chytil,“ popsal vývoj utkání Kohout. „Ve druhé půli jsme byli hodně pasivní. Nevím, jestli se projevila tíha toho, že jsme chtěli ten zápas zvládnout. Potom už to bylo opravdu o středním až hlubokém bloku,“ přikývnul kouč.
V tomto systému vynikli zejména defenzivní hráči. Konkrétně dva stopeři atakující výšku dvou metrů – Mitchell Ejedegba (21 let) z Nigérie a Senegalec Paul Nghabo (20). „Jsou tady noví,“ připomněl Kohout. První z nich přišel na hostování z plzeňské Viktorie, druhý z Vyškova. K dispozici má ještě Rogera Fayeho nebo Milana Piška, zraněného klíčového hráče.
„Chceme vycházet z pevné defenzivy, ale zároveň se dostat víc do brejkových situací, vytvořit si postupný útok a zmáčknout soupeře,“ popsal Kohout ideální herní tvář Příbrami.
A kde je problém? „Budu se furt opakovat. Tím, jak jsme skládali prakticky celý tým v létě, tak jsme postupně brali nějaké hráče a sestava je teď jiná než na začátku sezony. Postupně hledáme správný způsob hry a věřím, že s přibývajícími body přijde i víc klidu na práci,“ zmínil trenér.
Míň minut pro Řezníčka
Příbram se v létě potýkala s tím, že si posun do vyšší soutěže zajistila odkupem licence a hráče sháněla za pochodu. Do kádru se vrátili brankář Martin Melichar nebo Jakub Řezníček, sedmatřicetiletý útočník a od minulé sezony člen Klubu ligových kanonýrů. Jenže ten momentálně vypadl ze základní sestavy, po pěti úvodních zápasech šla jeho role na hřišti dolů.
Ve dvanácti utkáních dal jeden gól. A proti Artisu a béčku Sparty posbíral dohromady necelých dvacet odehraných minut. „On je zkušený hráč, bavíme se o tom společně,“ nastínil Kohout. „Jako každý chce pořád hrát, za což se na něj pochopitelně nezlobím. Je to o komunikaci. I když má míň minut než v předchozích zápasech, musí to vzít týmově. A myslím, že on má správný přístup.“ Přednost momentálně dostává Šmiga (13 zápasů a 2 góly).
Ať už s Řezníčkem, nebo bez něj, Příbram se od začátku srpna postupně zvedá. To jde vedle Kohouta také za prezidentem Jaroslavem Starkou a jeho synem Janem, který je majitelem klubu. „Jsem z Příbrami a pan Starka mě zná odmala, což je moje malá výhoda. Potkávám se s ním i s Honzou každý den, bavíme se o fotbale a chceme ho v Příbrami pozvednout. A nejen áčko, ale hlavně i mládež,“ zakončil Kohout.
Do konce podzimu ho čekají ještě utkání s Chrudimí, Prostějovem a Žižkovem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|13
|10
|2
|1
|31:11
|32
|2
Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3
Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5
Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6
Slavia B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|7
Příbram
|13
|6
|1
|6
|13:20
|19
|8
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|9
Baník B
|13
|5
|3
|5
|22:19
|18
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|13
|4
|0
|9
|10:27
|12
|15
Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16
Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup