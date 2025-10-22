Předplatné

ONLINE: Bohemians - Mladá Boleslav 0:0. Kdo ovládne dohrávku týmů bez formy?

Chance Liga
Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce šestého kola Chance Ligy hostí Mladou Boleslav. V tabulce desátí Pražané by se v případě vítězství mohli posunout na sedmé místo. Trápící se Středočeši se pokusí vzdálit sestupovým příčkám, od nichž je dělí jediný bod. Utkání se startem v 18.30 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

V původním termínu 24. srpna se nehrálo kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Po středečním utkání budou mít všechna mužstva odehráno dvanáct zápasů. Souboj Bohemians s Mladou Boleslaví je specifický tím, že se oba soupeři rovněž v Ďolíčku utkají znovu už 5. listopadu v osmifinále domácího poháru.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

