Sparta v Kazachstánu: bahno, hrboly i malé hřiště. Děti chtěly podpis Bonyho

PŘÍMO Z KAZACSHTÁNU | Koučoval Spartu v řadě velkých zápasů – proti Betisu Sevilla, Galatasarayi nebo Liverpoolu. A když působil ve Feyenoordu, změřil síly s Manchesterem City, Benfikou nebo Leverkusenem. Co jméno, to evropský obr. Tentokrát Brian Priske stojí před velmi ošidnou zkouškou. S letenským týmem ve čtvrtek rozehraje boj o Konferenční ligu proti kazachstánskému Aktobe (18.00). A pochopitelně si vybavil, co se stalo 28. července 2022. „Chápu, na co narážíte,“ reagoval dánský trenér.