Nová ruská chlouba Andrejevová: jako Hingisová se svaly. Šarapovová gratuluje, politik nikoliv

Dva tituly z tisícovek za sebou. Dvanáct vyhraných zápasů v řadě, z toho pět proti superhvězdám Sabalenkové, Šwiatekové a Rybakinové. To vše v pozici, kdy jste nejmladší hráčkou elitní stovky žebříčku WTA. Sedmnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová, čerstvá vítězka z Dubaje a Indian Wells, má za sebou měsíc z říše snů a před sebou kariéru, která nemá limity. Generační talent, tak se o nové „Martině Hingisové se svaly“ teď ponejvíc mluví.

Když v neděli ve finále v Indian Wells ztratila s Arynou Sabalenkovou hladce první set 2:6, odpálila vztekle míček na tribunu, za což inkasovala napomenutí. Byl to jeden z nemnoha momentů za poslední týdny, co Mirra Andrejevová vypadala při hře na svých sedmnáct let. „Celé ráno jsem se chovala jako spratek, tak moc jsem byla nervózní,“ omlouvala se pak rozpustile své trenérce Conchitě Martínezové. Už jako nejmladší vítězka kalifornského podniku od roku 1999 a Sereny Williamsové.

Světovou jedničku Sabalenkovou, která ji ještě v lednu při Australian Open rozdrtila 6:1, 6:2, nakonec v titulovém boji zdolala 2:6, 6:4, 6:3. A navázala na semifinálový triumf nad dvojkou Igou Šwiatekovou (7:6, 1:6, 6:3).

the moment Mirra Andreeva became Indian Wells CHAMPION at 17-years-old! 💚#TennisParadisepic.twitter.com/E9SlUVmpgA — wta (@WTA) March 16, 2025

Obě grandslamové šampionky a nejlepší hráčky posledních sezon nepochodily při střetu s originálním tenisem rodačky ze sibiřského Krasnojarsku. Ta chová v největší úctě Tuniskanku Ons Džabúrovou pro její pestrobarevnou hru plnou ostrých úhlú, volejů a kraťasů mixovanou s čistě silovými ranami.

Přiléhavější je ale srovnání s fenoménkou z teenagerských let - Martinou Hingisovou. Předvídavost, abnormálně vysoké tenisové IQ, výtečná obrana a schopnost využít rychlosti úderů soupeřky pro své potřeby, to ji zdobilo vždy. Hingisová však nikdy neservírovala přes 200 kilometrů v hodině tak jako nyní 175 centimetrů vysoká Andrejevová. Ta v zimní pauze zesílila, její hry získala na průraznosti. Pokračuje v evoluci, kterou jí nalinkovala trenérka Martínezová, s níž je od loňského jara.

Oslovila ji okamžitě, co se Španělka po krátké spolupráci rozešla s Marií Bouzkovou. Od té doby Andrejevová vylétla z konce čtvrté desítky až na současné 6. místo. „Conchita mi pomáhá, abych nehrála jen defenzivně. Když mám šanci, jdu si agresivně pro bod. Funguje to skvěle,“ líčila Ruska, která mečbol na vítězství v Indian Wells proměnila vítězný forhendem inside-out a ve finále zapsala víc winnerů než ranařka Sabalenková.

Dál od politiky

„Gratulace, Mirro! Byla jsi tak odhodlaná a připravená,“ vzkazovala pak šampionce její krajanka Maria Šarapovová. Ne každý je z ruského úspěchu v dnešní době nadšený. Když Andrejevová v semifinále zdolala Šwiatekovou, postěžoval si polský premiér Donald Tusk na sociálních sítích na politicky nešťastný vývoj turnaje. „Rusko s Běloruskem porazily v zápasech o finále Polsko a USA. Zkuste hádat, proč mi to nedělá radost. Ale je to jen tenis, že?“ postěžoval si.

Andrejevová se drží dál od politických otázek. Vždyť jí až koncem dubna bude osmnáct, ještě nemá ani volební právo. A již pár let má také spolu se starší sestrou Erikou (95. na WTA) základnu ve francouzských akademiích jako jejich krajan Daniil Medveděv.

Její misí je vítězit na kurtu, což letos zvládá náramně (bilance 19:3). Přitom ještě dva roky zpátky byla braná jako největší talent budoucnosti stejně stará Češka Brenda Fruhvirtová. Ta se ale dnes vinou zdravotních problémů choulí až na 260. příčce, zatímco Ruska sbírá největší tituly.