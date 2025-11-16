Sinner obhájil triumf na Turnaji mistrů. Ve finále zdolal Alcaraze, sebral rekordní prémii
Italský tenista Jannik Sinner obhájil titul na Turnaji mistrů v Turíně. Ve finálovém souboji dvou nejlepších hráčů současnosti porazil 7:6, 7:5 světovou jedničku Carlose Alcaraze. Španěl měl už před utkáním jistotu setrvání na prvním místě žebříčku.
Čtyřiadvacetiletý Sinner stejně jako loni neztratil na turnaji set a jako první v historii zvítězil na ATP Finals dvakrát za sebou bez prohrané sady. Alcaraze zdolal italský tenista letos teprve podruhé a navázal na triumf z wimbledonského finále.
Po dvou hodinách a 15 minutách proměnil při podání soupeře Sinner první mečbol a protáhl unikátní sérii na tvrdém povrchu v hale už na 31 vítězných zápasů. Za triumf dostal šek na 5,071.000 dolarů, nejvyšší částku v historii.
„Jsem mimořádně šťastný, co se mi podařilo. Znamená to pro mě všechno. Proti Carlosovi je potřeba předvádět ten nejlepší tenis. Uzavřít takhle sezonu je fantastické,“ radoval se Sinner.
Španěl zdolal v této sezoně Sinnera čtyřikrát včetně finále Roland Garros a US Open, nicméně ve svém prvním finále na Turnaji mistrů neuspěl. Příští týden by se měl šestinásobný grandslamový šampion představit na finálovém turnaji Davis Cupu v Boloni, kde mu budou ve čtvrtečním čtvrtfinále čelit čeští tenisté. Sinner start odřekl.
„Jsem hodně spokojený s výkony, jaké jsem tu předváděl. Podlehl jsem zkrátka soupeři, který dva roky v hale neprohrál. To jen ukazuje, jak skvělý hráč jsi,“ řekl Alcaraz směrem k Sinnerovi, jehož naposledy v hale zdolal Novak Djokovič před dvěma lety právě v turínském finále.
Turnaj mistrů ve čtyřhře vyhráli poprvé Harri Heliövaara a Henry Patten. Finsko-britský pár porazil ve finále 7:5, 6:3 čistě britskou dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski a oplatil jí prohru ze skupiny. Šestatřicetiletý Heliövaara a o sedm let mladší Patten získali osmý společný titul a třetí velký po loňském triumfu ve Wimbledonu a letošním vítězství na Australian Open.
Turnaj mistrů v Turíně:
Dvouhra - finále:
Sinner (2-It.) - Alcaraz (1-Šp.) 7:6 (7:4), 7:5.
Čtyřhra - finále:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Salisbury, Skupski (5-Brit.) 7:5, 6:3.