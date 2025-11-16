Led plný Hlinků, Litvínov slavil v černém. Stránský z Dynama dostal záhul a rozhodl
Ve slavnostním zápase hrál dlouho hlavní roli. Pavel Čajan předváděl kouzla, dvě třetiny před ním zhasínala jedna pardubická hvězda po druhé. Za dvě periody zneškodnil 28 střel, párkrát až neuvěřitelně. „Soustředím se na každý zákrok, ale věděl jsem, že čím jich bude přibývat, tím spíš jim tam něco spadne, což se taky stalo,“ řekl litvínovský gólman po zápase. Měl pravdu. Dynamo v úvodu třetí části během šesti minut otočilo a za vítězství 4:1 si odvezlo tříbodovou prémii.
V Litvínově rámci se v rámci 80 let místního hokeje hrál výroční zápas. Ochozy se po delší době zaplnily, hráči Vervy vyjeli na led v černých retro dresech se žlutými rameny a bez reklam. Model z ročníku 1979/80, který oblékali Ivan Hlinka, Jiří Bubla nebo Vladimír Kýhos. Na čestném buly se během sezony střídají klubové legendy a šampioni. Tentokrát ho obstaral šéf extraligy Martin Loukota. Vtíraly se však myšlenky, zda přece jen odněkud nevyběhne další ikona chemiků Jordán Karagavrilidis. Snad jindy. „Dresy byly fantastické, vypadaly výborně. Všichni jsme si to užili, jen škoda, že jsme k tomu nepřidali výhru,“ ocenil domácí hrdina Čajan.
„Litvínov nezhasne!“ burácel na začátku početný solidárně početný shluk fanoušků z Pardubic. Domácí kotel během zápasu rozvinul choreo s letopočtem počátku klubu 1945 a znakem s baňkou a písmeny SZ. Tehdy jmenoval jako místní chemička Stalinovy závody. Taková to byla doba.
Pardubice se ještě nevytasily s čerstvou posilou Malcolmem Subbanem, důvěru dostal Roman Will. „Byl připravený jít do zápasu, ale rozhodli jsme se pro Romana, protože poslední dva zápasy chytal skvěle,“ vysvětlil asistent Václav Kočí. Will inkasoval z první střely, puk těsně přes ním dorazil Theodor Pištěk. Víc už nedopustil.
Litvínov povzbudila páteční výhra v Českých Budějovicích, na Dynamu se zprvu možná projevilo, že hrálo první zápas čtrnácti dnech. Dvě třetiny byl led plný Hlinků. A Čajan v brance si vedl famózně. Zejména nohy má tak rychlé, jako by v betonech tančil kozáčka. Vychytal úniky Sedláka, Kondelíka, ztroskotal na něm Kelemen. „Věřil jsem, že posledních dvacet minut to bojujeme a něco nám třeba ještě spadne,“ popisoval Čajan, jehož ocenil i asistent hostů: „Vytvářeli jsme si hodně brankových příležitostí, skvělý gólman soupeře nám je však zneškodňoval. Jsme rádi, že přes jeho skvělý výkon jsme utkání trpělivou hrou zvládli,“ ocenil pardubický asistent.
Stránský: Snažím se jim to nekazit
Oprátka se ovšem začala stahovat a Severočeši trpělivost naopak ztratili. Taky měli pět přesilovek, ale žádnou nevyužili. Dynamo se díky početní výhodě brzy po druhé přestávce nakoplo. Po vyloučení Czuczmana vyrovnal Roman Červenka. A potom už to jelo, v rozmezí 66 sekund odskočilo o dvě branky. Rozhodující gól dal Jan Stránský poté, co s Kondelíkem využili špatného střídání litvínovských beků.
„Někdo z našich obránců to dobře ometl o mantinel. Jeli jsme dva na jednoho, zařval jsem na Kondela, ať šlápne, protože toho měl taky plné kecky. Vyřešil to výborně, jen jsem si přibrzdil a počkal, až ke mně kotouč doputuje. Nejsem úplně extra technický tip, chtěl jsem zakončit co nejrychleji, než abych tam míchal,“ popisoval Stránský.
Nastupoval ve třetím útoku s Kondelíkem a Milošem Kelemenem, v sobotu nastoupil za Pardubice B v Maxa lize a měl dvě asistence, v pondělí měl v první lize proti Frýdku-Místku. „Je to neobvyklé, takový záhul jsem ještě nezažil. Ale zatím to zvládám i osobně se docela daří, natrénováno mám. Tady hraju se dvěma bombarďáky a snažím se jim to nekazit, ale zase nachodím na přesilovky, takže nemusím být extra kreativní. Jsou typologicky podobní, hraje se mi s nimi velmi dobře,“ popsal střelec vítězní branky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž