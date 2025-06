Kam přiletí, tam vítězí. V sedmadvaceti letech je právě teď na vrcholu sil a její letošní krutovláda nad ženským tenisem připomíná éru Sereny Williamsové. Aryna Sabalenková je první tenistkou za posledních devět let, která postoupila do tří grandslamových finále v řadě. Před sobotním vyvrcholením Roland Garros působí nedotknutelně, neporazitelně. Rodačka z běloruského Minsku si však musela vytrpět mnohé, než se vypracovala do této pozice.

Bylo jí jednadvacet, měla pověst jednoho z největších světových talentů, bušila na bránu top 10. A v tom ji v listopadu 2019 zasáhla rodinná tragédie. Ve věku pouhých 43 let náhle zemřel na zánět mozkových blan její otec Sergej, bývalý hokejista a muž, který neposednou šestiletou dívku k tenisu přivedl. „Byl tak zábavný. Pamatuji si, jak jsem jednou seděla a říkám si: Bože, až vyrostu, chci být jako on. Myslím, že právě po něm jsem zdědila svou povahu,“ vzpomíná na tátu, za nějž čas od času zajde do kostela zapálit svíčku a s nímž si slíbila, že do svých pětadvaceti vyhraje alespoň dva grandslamové turnaje. Stihla to.

Na největší scéně dominuje. Z posledních čtrnácti grandslamů postoupila jedenáctkrát minimálně do semifinále. Málokdo si již ale vybaví, že tahle urostlá slečna s rameny plavkyně a tetováním tygra na grandslamech pravidelně selhávala. Z prvních patnácti majorů přešla jen jednou přes 3. kolo. Až ve Wimbledonu 2021, když jí bylo třiadvacet, zlomila komplex vpádem do semifinále. Až tam ji zastavila Karolína Plíšková.

Během přelomové sezony 2021 vystoupala na druhé místo světa, rok nato chtěla skončit s tenisem. Proč? Zcela se jí rozsypalo podání. Za sezonu 2022 spáchala 428 dvojchyb v 55 zápasech, o 151 víc než kdokoliv na dámské túře. Za zápas klidně vypálila 21 dvojchyb, zoufalá podávala i spodem, docházela za psychology a hledala chybu v hlavě. „Byla jsem tak dole, že jsem došla do momentu: OK, končím. Nastal čas dělat v životě něco jiného,“ prozradila. Kariéru jí zachránil expert na biomechaniku Gavin MacMillan, jenž jí pomohl zdokonalit servis do dnešní ničivé podoby. Rok končila s neuspokojivou bilancí 32:22, ale zase o něco silnější.

V mládí obklopena špatnými lidmi

V té době už byla obklopená týmem, jemuž bezmezně věří. Hlavním koučem je její bývalý sparingpartner Anton Dubrov a kondičním holohlavý Jason Stacy, jemuž před zápasy z pověrčivosti píše na pleš různé vzkazy. V minulosti byla známá jako tenistka, která v posilovně málem i spí. Svaly jí rostou rychle, ztrácí tím však cit pro míček. „Dnes trénujeme polovinu dávek, ale má to dvakrát větší efekt,“ prozrazuje kondičák Stacy.

V blízkosti současných pomocníků se zbavila stresu, uvolnila se a stala sama sebou. Letos v Indian Wells po finále se sedmnáctiletou Mirrou Andrejevovou se vyznala. „V mladším věku jsem byla obklopena tolika špatnými lidmi. Až když jsem se jich zbavila, zklidnila jsem se a získala sebevědomí,“ je vděčná současnému týmu, který jí dělá pohodovou atmosféru, jejíž fragmenty ráda sdílí na sociálních sítích.

Není tajemstvím, že má Sabalenková slabost pro sladké a starší muže. V minulosti se nahlas mluvilo o poměru s jejím bývalým koučem Dmitrijem Tursunovem, tři roky byl jejím přítelem o sedmnáct let starší hokejista Konstantin Kolcov. Ten loni v březnu tragicky zahynul, když vypadl z balkónu hotelového pokoje v Miami, kam přiletěl na turnaj za Sabalenkovou. Již netvořili pár, i tak se do jejího života vplížila další tragédie.

Netruchlila dlouho, dost možná již v tu dobu měla jiný vztah. Brzy poté se na veřejnosti začala objevovat s o deset let starším brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem. Ten je majitelem společnosti Oakberry, jež do celého světa dodává výrobky ze superpotraviny açaí, bobulí rostoucích v amazonském pralese. Tváří jeho firmy se stala i Sabalenková.

Potetovaný svalovec Frangulis svou milou často doprovází po turnajích a nechybí ani teď v Paříži, kde se Běloruska hotoví vyhrát čtvrtý grandslamový titul a první na antuce. Otesána krizemi vyrostla v hvězdu, kterou bude těžké zastavit.