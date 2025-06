Wayne Gretzky, nebo Mario Lemieux

„Nechci urazit The Great One, ale řeknu Mario… Mám ho radši. Ale znovu musím zopakovat, že to říkám se vší úctou k panu Gretzkému. Byl jsem ale vždycky spíš fanoušek Lemieuxe. Těžko se to říká nahlas, ale občas je slyšet, že kdyby nebyl tak zraněný, měl by ještě víc bodů než Gretzky. A taky jsem zastáncem tohoto názoru. Ale radši to neříkám moc nahlas.“ (smích)

Největší hokejový hrdina

„Nemám číslo jedna. Asi táta to byl… Ale toho jsem moc neviděl hrát. Když jsem byl malej, chtěl jsem být brankář. Když jsem vyrůstal, moji idolové byli samí gólmani. Ať to byli Dominik Hašek, nebo v extralize brankáři jako Roman Málek, Adam Svoboda. Dodneška brankáře sleduju. Koukám, jaké si udělali masky nebo co mají na betonech. Nějak mi to zůstalo.“

Budu jednou jako Jágr?

„Jarda je jenom jeden. Je to naše hokejová legenda. Nikdy nemám rád srovnávání, každý je svůj. Každý je jiný. Já si jedu to svoje, Jarda je Jarda. Je jenom jediný a nikdo takový už nebude. Nikdy.“