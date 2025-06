NBA vládne nejmladší tým od roku 1977. Haliburton plakal po zranění, SGA mezi legendami

Oklahoma se dostala do nezáviděníhodné pozice. Sedmý zápas doma v Paycom Center před narvanými ochozy? A zrovna proti Indianě, která nic nevypustí? Nakonec to SGA a spol. zvládli, ale cesta to byla strastiplná.

Jedna z hlavních linek finálového příběhu se psala už v sedmé minutě. Tyrese Haliburton měl dlouhodobé problémy s lýtkem a achilovkou, to je známý fakt, ale bojoval a nastoupil i do rozhodujícího mače. Jenže při jednom z útočných manévrů s míčem mu noha podklouzla, skácel se na zem a ve chvíli, kdy OKC šli do rychlého brejku, on ležel na břiše, plakal a bušil rukou do palubovky. Bylo zle. Hlavní mozek Pacers musel odstoupit a do hry se už nepodíval.

„Zranění Tyrese nás vzalo všechny za srdce. Nemám žádné konkrétní lékařské informace, ale on se vrátí zase plný síly. Je autorem jednoho z největších individuálních výkonů v historii play off NBA. Na něm je krásné to, že i když je to skvělý hráč, vždycky bere basketbal jako týmovou záležitost,“ zněla první emotivní slova kouče Pacers Ricka Carlislea po zápase na adresu Haliburtona.

Indiana přišla o symbol naděje. Právě Haliburton dorval mnohdy svými výkony Pacers až do finále číslo sedm. Stačí si třeba vzpomenout na jeho spektakulární střelu v závěru prvního finálového klání.

I bez něj se ale Indiana dlouho držela a o poločase dokonce vedla o bod. Jenže třetí čtvrtiny by si Oklahoma v letošním play off měla nechat patentovat. Byl to hurikán. City Thunder výborně bránili, směrem dopředu dělal psí kusy SGA a hlavně domácí téměř nechybovali. Svou přesností nutili k opaku soupeře. Za celý druhý poločas nastřádala Oklahoma jen tři ztráty, naopak Pacers odevzdávali míče poměrně pravidelně. Výsledek třetí čtvrtiny 34:20 pro SGA a spol. předpověděl, jak tahle show dopadne. Pacers si navíc připsali jasnou převahu ztracených míčů (23:8).

Pláč McConnella i zraněná hvězda utěšující u kabin

Jenže Indianu prostě nesmíte nikdy odepsat. Manko 22 bodů na začátku poslední periody by leckterý tým zlomilo, ale ne Indianu. I bez Haliburtona stáhla manko na deset. Dál to ale nešlo. Hosté předvedli v play off řadu magických obratů, nyní to však Oklahoma přežila.

„Nepřipadá mi to skutečně. Tolik emocí, tolik okamžiků, tolik chvil, kdy člověk věřil a nevěřil. Je šílené, že tady teď jsme. Tato skupina to dokázala,“ pronesl šťastný Gilgeous-Alexander, který jen podtrhnul svou výkonnost. Byl nejlepším střelcem s 29 body a přidal i 12 asistencí.

Emoce byly logicky diametrálně rozdílné. Zatímco hala bouřila a tleskala a hráči Oklahomy už v posledních sekundách začínali slavit, TJ McConnell, na jehož bedrech hra poražených stála po odchodu Haliburtona, plakal. Aaron Nesmith po vyloučení ze zápasu nakopl židličku na střídačce a trefil s ní člena vlastního realizačního týmu, pak se omlouval. A Haliburton? Ten už v kapuci a o berlích čekal v tunelu do kabin, aby utěšoval všechny své kolegy, kteří odcházeli z palubovky. Obdivuhodná sezona od týmu, od kterého se zase tolik nečekalo. Určitě ne to, že bude jediný zápas od titulu. Týmovost Pacers skoro až nezvyklá na americké poměry, kde se hledí zejména na individuality, stejně slavila úspěch, byť byli po zápase všichni zarmoucení.

Zatímco smutek by se na straně Indiany dal krájet, bujaré veselí na straně druhé nebralo konce, ale tak to bývá.

Vyvrcholení dlouhé cesty

Gilgeous-Alexander se stal MVP sezony i finálové série, k tomu je nejlepším střelcem, což je unikát, který se v minulosti povedl jen dalším osmi legendám. A SGA je v 26 letech druhým nejmladším z nich. Mladší byl pouze Kareem Abdul-Jabbar ve 23 letech.

A ta další jména? LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kevin Durant, Stephen Curry a Wilt Chamberlain. Kanaďan se dostal do hvězdné partičky, co říkáte?

První titul v historii franšízy je pro Oklahomu vyvrcholením dlouhé cesty. Když v týmu nepříliš slavně před časem působil i Vít Krejčí, bylo jasné, kam Oklahoma směřuje. Od roku 2008 až k dnešku má v NBA jen jeden tým více vítězství, je to Boston. Při takové bilanci by bylo skoro hříchem grál nedobýt. V roce 2012 Oklahoma padla ve finále s Miami. V letech 2014 a 2016 podlehli v semifinálových bitvách. Tým kolem generálního manažera Sama Prestiho si musel počkat.

Teď navíc Oklahoma triumfovala s mladým týmem. Průměrný věk skvadry kouče Marka Daigneaulta je 25,68 let. Jedná se tedy o nejmladší šampiony od roku 1977, kdy byli ještě mladší borci Portlandu, když NBA opanovali. Jeden ze dvou třicátníků v týmu je pouze Alex Caruso, který jako jediný hráč Oklahomy už před letoškem věděl, jaké to je zvednou nad hlavu Larry O´Brien Trophy. Stalo se tak v roce 2020, kdy vyhrál titul s Los Angeles Lakers.

Mezi mladé patří i pivot Chett Holmgren, který nasbíral v sedmém finále pět bloků. Nejvíc v rozhodujícím klání finále od roku 1974. „Nikdy nehraju pro rekordy. Na to se zapomene, ale náš titul tady bude navždy. Je nesmrtelný. Jsem prostě šťastný, že jsme to dokázali jako tým,“ řekl Holmgren.

Pokud se podaří vedení klubu udržet tým rámcově pohromadě, může to být začátek možná jedné delší éry, protože jak bylo řečeno, jádru týmu je 26 let a méně, což je skvělá startovní pozice pro budoucnost.

Výsledek finále play off NBA

Finále play off NBA :

Oklahoma City - Indiana 103:91 (25:22, 47:48, 81:68)

Nejvíce bodů: Gilgeous-Alexander 29, Williams 20, Holmgren 18 - Mathurin 24, McConnell, Siakam oba 16. Konečný stav série: 4:3.