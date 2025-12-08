Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Florbalistky hrají o triumf ve skupině domácího MS

České florbalistky na MS porazily Lotyšsko 6:2 a zajistily si postup do čtvrtfinále
Po dvou hladkých výhrách čelí zatím největší výzvě. České florbalistky na domácím mistrovství světa v Brně zakončují základní skupinu A proti Švýcarsku. Vítězstvími nad Dánskem (11:0) a Lotyšskem (6:2) si svěřenkyně kouče Lukáše Procházky zajistily postup do čtvrtfinále. Nicméně i Švýcarky na turnaji ještě nepoznaly porážku, v závěrečném duelu tak hrají o ovládnutí skupiny. ONLINE přenos z utkání sledujte od 17.00 na iSportu.

