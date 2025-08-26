Bijec Végh si vzteky rve vlasy: Musí vrátit peníze státu!

Autor: zvo
Végh musí vrátit peníze
Bez práce nejsou koláče! Přesvědčil se o tom slovenský MMA zápasník Attila Végh, který musí státu vrátit milion a čtvrt za reklamu, kterou sice slíbil, ale nedokončil.

Nejprve z toho byla politická kauza. Poslankyně Martina Holečková zjistila, že státní společnost SZP zaplatila někomu za reklamu 50 000 eur (1,2 milionu korun). „Ačkoliv se SZP pod vedením nominantů z Hlasu snažila všemožně utajit, komu dala 50 000 € za reklamu na sociálních sítích, podařilo se nám smlouvy odtajnit a potvrdilo se, že si nominanti skutečně objednali reklamu u Attily Végha,“ sdělila Holečková.

Attila Végh si mohl přijít na slušný balík za reklamu skrze zastupující firmu REC s.r.o. SZP mu již zaslala 70% z celkové sumy a zbývající částku se chystala doplatit po uplynutí smlouvy. Podle té měl Végh jednou měsíčně zveřejnit příspěvek na Instagramu a TikToku. Za roční kontrakt to dělalo 24 příspěvků na obou platformách. Jenže slovenský zápasník má doposud na svých profilech pouhé dva reklamní příspěvky. „Pan Végh měl na splnění podmínek čas do 31.7.2025,“ doplňuje poslankyně. 

„Celá věc totiž začíná vypadat tak, že smlouva s SZP byla uzavřena jen na oko. Proto se ptám, co budou nominanti Hlasu, kteří řídí SZP, dělat, pokud se ukáže, že nebyly podmínky smlouvy splněny? Budou požadovat vrácení peněz?“ tázala se Holečková. A jak slíbila, tak splnila. „Došlo k situaci, že jsem měl přípravu, tak tam se reálně stala nějaká chyba. Musíme vrátit peníze, to je normální věc. Celou sumu,“ reagoval nejnověji Végh pro TV Markízu. I možná kvůli ztrátě lehce vydělaných státních peněz kývl Végh na boxerský duel v Maďarsku, který se bude konat v prosinci. 

