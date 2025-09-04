Kliďas z Alp uprostřed chaosu. Sinner může být prvním obhájcem US Open po 17 letech
Od roku 2008, co Roger Federer získal na US Open svůj pátý titul v řadě a také poslední newyorský, nedokázal žádný muž na betonových kurtech Flushing Meadows obhájit. Už sedmnáct let. Chaotický grandslam na sklonku roku vonící po hamburgrech je nejméně předvídatelným ze všech. Letos je tu však Jannik Sinner, ryšavý italský kliďas z hor, jenž to může dokázat.
Už šestadvacet zápasů na betonových grandslamech, tedy v New Yorku a Melbourne, za sebou vyhrál Jannik Sinner. Ve čtvrtfinále US Open smázl krajana Lorenza Musettiho 6:1, 6:4, 6:2 a vše jiné než jeho nedělní titulový boj s Carlosem Alcarazem, o dva roky mladším Španělem v podobně ohnivé formě, by bylo velkým překvapením.
Obhajoba na US Open by pro čtyřiadvacetiletého Sinnera znamena pátý grandslamový titul kariéry a významný zápis do životopisu. Vždyť ve třetím tisíciletí nedokázal v New Yorku obhájit vyjma Federera nikdo. Ani Novak Djokovič.
Posledních 11 ročníků turnaje mělo 8 různých vítězů. Jsou mezi nimi vyjma starých známých firem také Rakušan Dominic Thiem, Rus Daniil Medveděv, Švýcar Stan Wawrinka či Chorvat Marin Čilič. Během stejné doby poznaly Australian Open a Wimbledon 5 různých šampionů a Roland Garros 4. Všechny tři ostatní grandslamy viděly obhajobu letos či loni, Flushing Meadows před sedmnácti lety.
V čem je US Open specifické?
Jednou z nástrah US Open jsou olympijské roky, kdy dorazí ti nejlepší znavení mentálně i fyzicky. Finalisté z olympijské Paříže Djokovič s Alcarazem loni nedošli v New Yorku ani do osmifinále. Podle Alexandra Zvereva, finalisty z roku 2020, je dalším důvodem místo v kalendáři. „Postupem sezony přibývá překvapení. Taky z turnajů Masters je nejméně předvídatelný ten poslední v pařížské hale Bercy,“ myslí si Němec.
Legendární Australan Patrick Rafter, vítěz newyorský ročníků 1997 a 1998 a poslední předfederovský obhájce, upozorňuje na chaotickou atmosféru turnaje, která mnohým nesedí. „Vždycky jsem byl jedním z těch lidí, kteří měli rádi, když se ostatní cítili nepohodlně, protože jsem věděl, že mám výhodu. Viděl jsem, že si mnozí turnaj neužívají. Vadil jim ruch, letadla nad hlavou, pach hot dogů, fanoušci hlasitě mluvící během výměn.“
Dalším faktorem je New York sám. Tenisté bydlí na Manhattanu a dojíždějí v zácpách i hodinu na tenis do Queensu. „A taky se tu moc nehledí na hráče, všemu vévodí show a byznys. Zůstat tu ve své bublině je vážně těžké,“ přisazuje si Iga Šwiateková.
„Jsou to malé věci, ale když se s nimi správně nevyrovnáte, nemůžete tu hrát dobře,“ tvrdí Sinner, jenž loni zvítězil s extra nákladem na zádech. Nevraživé pohledy kolegů a tlak z jeho zveřejněného dopingového případu ho nesemlely. A pokud zvítězí i letos, vyhraje třetí grandslam sezony a kalendářní Grand Slam, nadpozemský výkon naposledy předvedený Rodem Laverem v sezoně 1969, mu uteče o jediný míček. Vždyť na Alcaraze měl v Paříži tři mečboly.
Je nepravděpodobné, že by ho to budilo ze sna. „Výhry i porážky beru stejně. Nejdůležitější je, že jsme všichni v rodině zdraví a máme se rádi,“ tvrdí s nadhledem Ital, jenž si i přes kariérní výdělek přes 50 milionů dolarů na prize money a ještě víc na reklamních smlouvách, snaží udržet normální život.
Táta šéfkuchař, bratr hasič
Zklamání z Paříže zaháněl doma v alpské vesničce Sesto na severovýchodě Itálie, kde vyrostl. Rodiče i dědeček tam stále žijí. Jeho dětský pokoj je už ale zavalený věcmi, tudíž doma musí spát v jizbě staršího bratra, jenž pracuje jako hasič. Táta Hanspeter stále dělá dlouhé směny jako šéfkuchař, máma Siglinde vyměnila zaměstnání servírky za starost o několik apartmánů, které si rodina pořídila. Z pobytů ve známém prostředí, kde s kamarády hraje karty či ping pong a vyrážejí na výlety do hor, prý čerpá svůj klid.
Doby, kdy se jako teenager stresoval, že utrácí peníze rodičů na vlastní kariéru a ještě se neprosadil, jsou již dávno pryč. „Nemůžete tenhle sport dělat 15 či 20 let a neustále se stresovat. Vždycky říkám: máme se dobře, jsme zdraví. Jediné, co se mi může stát, je, že prohraju nějaký zápas,“ uklidňuje okolí.
Pokud se mu porážka v New Yorku ještě dvakrát vyhne, bude mít i americký grandslam po sedmnácti letech svého obhájce.