Slávistický »generál« Tvrdík nahlodává morálku šampionů: Pálí do vlastních!

Autor: mib
Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač oslavují titul Slavie
David Trunda s Jaroslavem Tvrdíkem
Na veřejnost vyšly zprávy mezi Jaroslavem Tvrdíkem a Romanem Berbrem
Pavel Tykač a Jaroslav Tvrdík
Pavel Tykač s Jaroslavem Tvrdíkem a hráči slaví titul
Hráči Slavie slaví trofej s Pavlem Tykačem a Jaroslavem Tvrdíkem
Christos Zafeiris přestoupil do PAOKu Soluň
Christos Zafeiris po příletu do Soluně rozdával úsměvy
Davy fanoušků vítají Christose Zafeirise po příletu do Soluně
Christos Zafeiris v dresu PAOKu Soluň, ve kterém se měl údajně fotit už před dvěma týdny
Nadšený Christos Zafeiris si užívá přivítání na letišti v Soluni
Christose Zafeirise po příletu do Soluně vítají davy nadšených fanoušků
Christose Zafeirise po příletu do Soluně vítají davy nadšených fanoušků
Christose Zafeirise po příletu do Soluně vítají davy nadšených fanoušků
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
Christos Zafeiris na lavičce v utkání s Pardubicemi
Christos Zafeiris na lavičce v utkání s Pardubicemi
Christos Zafeiris na lavičce v utkání s Pardubicemi
Christos Zafeiris
Kluk Christos v trikotu Panathinaikosu.
Řecký středopolař Christos Zafeiris má podle zpráv z Řecka přeci jen přestoupit do PAOKu Soluň
Christos Zafeiris by měl i přes štědrou nabídku z Řecka zůstat ve Slavii
Christos Zafeiris ze Slavie
Záložník Slavie Christos Zafeiris
Útočník Slavie Mojmír Chytil v utkání s Pardubicemi
Mojmír Chytil v souboji o míč
Mojmír Chytil v utkání proti Pardubicím

V armádě dosáhl hodnosti podplukovníka. Teď ve fotbalovém útvaru z Edenu předseda představenstva mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík (56) nabil »ostrými«. Ale trefoval se do hvězd svého vlastního mužstva!

Slávisté zítra zjistí, s kým se střetnou na nejprestižnějším bitevním poli zvaném Liga mistrů. Ale místo toho, aby Tvrdík vytáhl na těžkou techniku evropských gigantů tanky, popadl ještě před losem LM klacky! Boss oddílu z Vršovic, který za vojenskou službu získal řadu vyznamenání, se s nimi navíc rozmáchl po vlastních vojínech. Veřejnost teď marně pátrá v paměti, kdy někdo z nadřízených v české kopané takhle shodil plejera svého týmu před nastoupenou jednotkou fanoušků! Vždyť to kazí morálku!

Kritická pozice

Tvrdík v podcastu Livesport Daily začal zlehka o kvalitě kádru ligových šampionů při absenci potrestaného Chorého: „Co nás absolutně trápí, tak je samozřejmě útočník, to je pro nás kritická pozice.“ Ale pak namířil hlaveň rovnou na Mojmíra Chytila (26): „Zřetelně není útočník do základní sestavy. Já myslím, že Mojma má srdce, má bojovnost, dává do toho všechno, ale je zřetelné, že to očekávání třeba v Lize mistrů je větší, takže tam potřebujeme ještě typologicky trošku jiného útočníka.“

Někdejšímu reprezentantovi se teď jistě bude chtít na trávníku bojovat za Tvrdíkovu Slavii do rozervání těla... A jak asi bude plnit rozkazy před odchodem do Řecka Christos Zafeiris (22), do něhož (a hlavně do jeho rodiny) se muž z čela klubu opřel až nedůstojně?!

Boss o Zafeirisovi: Chudá rodina

PAOK už vyzpíval do světa: Vysněná posila Christos Zafeiris je doma! Jaroslav Tvrdík rovněž kvůli zběhnutí záložníka, který zůstane ve Slavii do ledna na hostování, za 300 milionů kaček vyzpíval detaily z jeho řeckého soukromí.

„Zafeirisova rodina je sociálně slabá, ani nebudu jmenovat, co rodiče dělají. Jsou to obyčejní chudí lidé. Jestli si Zafi odchod vynutil? On se legitimně zhroutil! V silně pravoslavné rodině je otec prostě vším. Christos měl slzy v očích, byl rozložený na prvočinitele, nebyl schopný hrát za áčko ani za béčko,“ uvedl Tvrdík.

Jen pár dní předtím přitom na přání hráčova agenta smazal příspěvek o tlaku, který na oporu sešívaných vytvořili v Řecku: „Chápu jeho rodinu, že chce vidět syna doma s kontraktem, který je všechny zajistí.“

 

 

Témata:  blesksportŘeckorodinaJaroslav TvrdíkVršoviceMojmír ChytilChristos ZafeirisP.A.O.K. Thessaloniki V.C.

Související články



Články odjinud