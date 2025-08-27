Slávistický »generál« Tvrdík nahlodává morálku šampionů: Pálí do vlastních!
V armádě dosáhl hodnosti podplukovníka. Teď ve fotbalovém útvaru z Edenu předseda představenstva mistrovské Slavie Jaroslav Tvrdík (56) nabil »ostrými«. Ale trefoval se do hvězd svého vlastního mužstva!
Slávisté zítra zjistí, s kým se střetnou na nejprestižnějším bitevním poli zvaném Liga mistrů. Ale místo toho, aby Tvrdík vytáhl na těžkou techniku evropských gigantů tanky, popadl ještě před losem LM klacky! Boss oddílu z Vršovic, který za vojenskou službu získal řadu vyznamenání, se s nimi navíc rozmáchl po vlastních vojínech. Veřejnost teď marně pátrá v paměti, kdy někdo z nadřízených v české kopané takhle shodil plejera svého týmu před nastoupenou jednotkou fanoušků! Vždyť to kazí morálku!
Kritická pozice
Tvrdík v podcastu Livesport Daily začal zlehka o kvalitě kádru ligových šampionů při absenci potrestaného Chorého: „Co nás absolutně trápí, tak je samozřejmě útočník, to je pro nás kritická pozice.“ Ale pak namířil hlaveň rovnou na Mojmíra Chytila (26): „Zřetelně není útočník do základní sestavy. Já myslím, že Mojma má srdce, má bojovnost, dává do toho všechno, ale je zřetelné, že to očekávání třeba v Lize mistrů je větší, takže tam potřebujeme ještě typologicky trošku jiného útočníka.“
Někdejšímu reprezentantovi se teď jistě bude chtít na trávníku bojovat za Tvrdíkovu Slavii do rozervání těla... A jak asi bude plnit rozkazy před odchodem do Řecka Christos Zafeiris (22), do něhož (a hlavně do jeho rodiny) se muž z čela klubu opřel až nedůstojně?!
Boss o Zafeirisovi: Chudá rodina
PAOK už vyzpíval do světa: Vysněná posila Christos Zafeiris je doma! Jaroslav Tvrdík rovněž kvůli zběhnutí záložníka, který zůstane ve Slavii do ledna na hostování, za 300 milionů kaček vyzpíval detaily z jeho řeckého soukromí.
„Zafeirisova rodina je sociálně slabá, ani nebudu jmenovat, co rodiče dělají. Jsou to obyčejní chudí lidé. Jestli si Zafi odchod vynutil? On se legitimně zhroutil! V silně pravoslavné rodině je otec prostě vším. Christos měl slzy v očích, byl rozložený na prvočinitele, nebyl schopný hrát za áčko ani za béčko,“ uvedl Tvrdík.
Jen pár dní předtím přitom na přání hráčova agenta smazal příspěvek o tlaku, který na oporu sešívaných vytvořili v Řecku: „Chápu jeho rodinu, že chce vidět syna doma s kontraktem, který je všechny zajistí.“