Tvrdík o Zafeirisovi: Přestup si nevynucoval, zhroutil se. Prekop byl první volbou
Pondělním příletem Christose Zafeirise do Soluně zřejmě definitivně skončila dlouhá přestupová sága plná zvratů. Nyní se k ní vrátil i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který v podcastu Livesport Daily popsal jednání PAOKu i nastavení hráče. „Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA,“ řekl o nabídce, která zamotala záložníkovi hlavu. Zároveň potvrdil informace webu iSport.cz v předmětu zájmu o Erika Prekopa. Co dalšího řekl (nejen) o dění na přestupovém trhu?
O reakci Zafeirise
„Za mě používá PAOK prostředky v rozporu s fotbalovými pravidly UEFA, bez souhlasu klubu by do jednání s hráčem neměl vůbec vstoupit. Neangažuje se jen agent hráče a hráč, klub na druhé straně zapojuje i jeho rodinu. Ta je sociálně slabá, jsou to obyčejní chudí lidé. Na základě nabídky, kterou vůbec dle pravidel neměl znát, na něj vytvořili tlak. To co následovalo, mě ani ve snu nenapadlo. Nebylo to tak, že by si Zafeiris přestup vynucoval. Tak bych to nepopsal. On se legitimně zhroutil. V silné pravoslavné rodině je otec prostě vším, má to svá pravidla, kulturu fungování. Bylo těžké s hráčem vést debatu. Měl slzy v očích, byl rozložený na prvočinitele, nebyl schopný hrát ani za áčko ani za béčko. Donutilo nás to podívat se na to hráčovou optikou.“
O dohodě s PAOKem
„Jsme bytostně přesvědčení, že cena je pro nás skvělá. Vydělali jsme 10 milionů euro na dalším hráči. Máme vlastně jistotu 13 milionů euro, protože hráč se vzdal svých bonusů. Řešili jsme dvě varianty - že hráče prodáme hned a bude hostovat, nebo že se dohodneme s PAOKem na přestupu v lednu. Z pohledu čisté hlavy hráče bylo lepší, když už podstoupí zdravotní prohlídku a podepíše smlouvu, takže když se mu něco stane, rizika nejdou za Slavií.“
O připravenosti na Ligu mistrů
„Nejsem se sílou kádru logicky spokojený. Přišel Michal Sadílek, přišel Daiki Hašioka, podařilo se udržet Ogbua… Měli jsme pocit, že situaci kontrolujeme, teď se ukazuje, že nejsme ve formě, ale to nejsme na začátku skoro nikdy. Pocity fanoušků, že nehrajeme dobrý fotbal a nedaří se, byly identické minulý rok. Nechci se tím uklidňovat, ale máme nejlepšího trenéra v České republice. Logicky se trochu bojím, vím, jaké týmy jsou v osudí Ligy mistrů. Ve zbývajících týdnech se pokusíme posílit na pozici útočníka.“
O finančních možnostech na trhu
„Najít na některé pozice hráče, který by hned vytlačil ze základu reprezentanty, je velmi komplikované. Měli jsme stoprocentní shodu na útočníkovi Bobčekovi, ale když si řekne klub o 12 milionů euro, to nikdy nedáme. Nebudu říkat náš strop, časy i český fotbal se mění. Psychologickou hranici jsme měli nedávno kolem 5 milionů euro, kterou jsme ještě nepřekročili, u Bobčeka jsme toho byli schopni. Dohoda s majitelem je taková, že nebude investovat do provozu klubu. Může se to jednou za čas stát, ale základní nastavení je tak, že Slavia bude v kladných číslech.“
O Eriku Prekopovi
„Naší logickou první volbou byl, ale nejsme schopni ho koupit. Václav Brabec se prostě o něm vůbec nechce bavit. Opakovaně jsme to zkusili, hovořil jsem s ním asi dvakrát nebo třikrát. To by byl útočník, který by hned hrál v základu. Ale z Česka nám příležitost hráče koupit mizí. Baník, Plzeň a další chtějí prodávat do zahraničí.“
O pozici útočníka
„Ta pozice nás trápí, je kritická. Tomáš Chorý chybí a Mojmír Chytil zřetelně není útočníkem do základní sestavy. Má srdce, bojovnost, ale očekávání směrem k Lize mistrů jsou větší. Přivést třetího útočníka je v tuto chvíli prioritou. Je možné, že z klubů, které ztratily naději na postup do evropských pohárů, nebo ji ztratí ve čtvrtek, by ještě někdo mohl přijít. Ale muselo by to dávat logiku.“