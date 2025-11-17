Předplatné

ONLINE: Olomouc - Hradec 1:2. Východočeši hrají o druhé místo, Plášek snížil v přesilovce

Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Olomouc a Hradec Králové proti sobě stojí v dohrávce 23. kola hokejové Tipsport extraligy. Oba týmy jsou aktuálně v odlišném rozpoložení. Domácí Hanáci vyhráli jediný z posledních pěti zápasů a po porážkách v uplynulých dvou jim patří desáté místo. Mountfield už čtyři zápasy neztratil ani bod a aktuálně drží nejdelší vítěznou sérii v soutěži. V případě dalšího triumfu v normální hrací době se vrátí ze čtvrtého místa na druhé. Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
12Tipsport6,24,61,48Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Sparta2511311073:6440
3Pardubice221122769:5139
4Mountfield211040757:4438
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

