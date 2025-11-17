NHL ONLINE: Pastrňák proti Carolině, dočká se i Blümel? Souboj českých gólmanů
Šest zápasů nabízí Národní hokejová liga v noci z pondělí na úterý. David Pastrňák s Pavlem Zachou v Bostonu hostí Carolinu. Za Bruins by mohl nastoupit i Matěj Blümel, jenž byl čerstvě povolán z farmy. Filip Hronek po skvělém představení proti Tampě Bay hraje za Vancouver na ledě úřadujících šampionů z Floridy. Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá proti Columbusu. Dojít by mohlo i na souboj českých gólmanů. Utah s dvojicí Karel Vejmelka – Vítek Vaněček čelí Anaheimu s Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem, které vede kapitán Radko Gudas. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|19
|19
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|20
|-1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|17
|27
|19
|3
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|18
|7
|5.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|20
|-4
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|18
|8
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|17
|26
|19
|-5
|8.
|William Nylander
Toronto
|8
|18
|26
|16
|6
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|12
|25
|19
|16
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|19
|25
|19
|17
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|2
Carolina
|18
|8
|4
|1
|5
|67:53
|25
|3
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|4
Boston
|20
|8
|4
|0
|8
|68:66
|24
|5
Detroit
|19
|8
|3
|1
|7
|58:60
|23
|6
Rangers
|20
|7
|3
|2
|8
|51:49
|22
|7
Islanders
|19
|7
|3
|2
|7
|61:62
|22
|7
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|9
Montreal
|18
|5
|5
|2
|6
|60:62
|22
|10
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|11
Columbus
|18
|6
|3
|2
|7
|56:57
|20
|11
Tampa
|18
|7
|2
|2
|7
|54:55
|20
|13
Florida
|18
|8
|1
|1
|8
|50:54
|19
|14
Washington
|18
|7
|1
|2
|8
|51:48
|18
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|18
|4
|2
|4
|8
|51:64
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Kings
|19
|6
|4
|4
|5
|55:55
|24
|4
Anaheim
|18
|8
|3
|1
|6
|67:58
|23
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Vegas
|18
|7
|1
|6
|4
|57:53
|22
|9
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|10
Edmonton
|20
|4
|5
|4
|7
|62:70
|22
|11
Utah
|18
|7
|3
|1
|7
|58:55
|21
|12
Vancouver
|20
|5
|4
|2
|9
|62:69
|20
|13
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|14
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13