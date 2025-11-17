NHL ONLINE: Pastrňák proti Carolině, dočká se i Blümel? Souboj českých gólmanů

Předplatné

NHL
Šest zápasů nabízí Národní hokejová liga v noci z pondělí na úterý. David Pastrňák s Pavlem Zachou v Bostonu hostí Carolinu. Za Bruins by mohl nastoupit i Matěj Blümel, jenž byl čerstvě povolán z farmy. Filip Hronek po skvělém představení proti Tampě Bay hraje za Vancouver na ledě úřadujících šampionů z Floridy. Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá proti Columbusu. Dojít by mohlo i na souboj českých gólmanů. Utah s dvojicí Karel Vejmelka – Vítek Vaněček čelí Anaheimu s Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem, které vede kapitán Radko Gudas. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.544.381.87Detail
LIVE
--Tipsport3.114.242.05Detail
LIVE
--Tipsport1.64.74.8Detail
LIVE
--Tipsport2.334.082.7Detail
LIVE
--Tipsport2.264.22.74Detail
LIVE
--Tipsport2.584.222.38Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Connor McDavidEdmonton9213020-1
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526187
5.David PastrňákBoston11152620-4
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1312251916
10.Cale MakarColorado619251917

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils18851461:5227
2Carolina18841567:5325
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston20840868:6624
5Detroit19831758:6023
6Rangers20732851:4922
7Islanders19732761:6222
7Ottawa19634664:6522
9Montreal18552660:6222
10Flyers18453651:5121
11Columbus18632756:5720
11Tampa18722754:5520
13Florida18811850:5419
14Washington18712851:4818
15Toronto19622967:7218
16Buffalo18424851:6416
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Kings19644555:5524
    4Anaheim18831667:5823
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Minnesota20634756:6122
    10Edmonton20454762:7022
    11Utah18731758:5521
    12Vancouver20542962:6920
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

