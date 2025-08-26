Předplatné

Stanovisko společnosti CNC a.s. k předžalobní výzvě fotbalové Slavie

Stadion fotbalové Slavie v Edenu
Stadion fotbalové Slavie v EdenuZdroj: Michal Beránek (Sport)
Společnost SK Slavia Praha doručila vydavateli deníku Sport a webu iSport.cz předžalobní výzvu kvůli údajně nepřesným informacím při spekulacích o přestupu hráče Christose Zafeirise do PAOK Soluň. Vedení společnosti CZECH NEWS CENTER se proti tomuto postupu ohrazuje v následujícím stanovisku.

Společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s. (Slavia) se prostřednictvím svého právního zástupce obrátila na vydavatele deníku Sport a iSport.cz, společnost CZECH NEWS CENTER a.s. (CNC) s předžalobní výzvou, která směřuje na články a komentáře týkající se zájmu zahraničních klubů o hráče Christose Zafeirise.

Slavia tvrdí, že uvedená tvrzení (o nabídkách, přestupech, zájmu klubů i platech hráče) jsou nepravdivá, nepodložená a nebyla ověřena. Fotbalový klub požaduje mimo jiné okamžité odstranění článků a komentářů z webu a sociálních sítí, zveřejnění omluvy a finanční zadostiučinění ve výši 100 000 Kč.

Stejnou částku vymáhá v jiné výzvě přímo po redaktorovi Sportu Michalu Kvasnicovi. V podcastu společnosti Livesport pak předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík naznačil, že redaktorům Sportu může být odebrána akreditace na zápasy Slavie.

Představenstvo a management společnosti CNC tuto výzvu a chování představitele Slavie jednoznačně odsuzuje jako pokus bránit novinářům ve výkonu jejich profese a snahu je zastrašit. Prací sportovních redaktorů je zcela bez pochybností zjišťovat a psát o spekulacích o sportovních přestupech, dělají to v každé civilizované zemi a to ve vztahu ke každému klubu. Navíc informace o přestupu Zafeirise do PAOK Soluň se ukázala jako pravdivá, byť pan předseda Tvrdík před pár dny jeho přestup ze Slavie na sociálních sítích striktně popíral.

Ze strany Slavie tedy jde o stížnost na standardní novinářskou práci, která se navíc ukázala jako kvalitní. Místo uznání této skutečnosti jsme ze strany předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka svědky jen dalších mediálních ataků.

V širším kontextu deník Sport dlouhodobě vnímá trvalou snahu o svou skandalizaci ze strany Slavie, často pod záminkou vlastnického propojení se Spartou.

Deník Sport informuje o dění v českých klubech vyváženě a se stejným přístupem ke všem. O možných přestupech z i do ostatních klubů přináší zprávy na denní bázi. Pouze v případě Slavie tento rovnocenný přístup vyvolává negativní, až hysterické reakce.

Tato předžalobní výzva je toho nejlepším příkladem.

Daniel Častvaj, člen představenstva CNC

 

 

