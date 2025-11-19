Pojďme snít! Tenistům se na Davis Cupu otevřela cesta, Španělé mají být jen předkrm
PŘÍMO Z BOLONI | Pojďme snít, nebojme se toho, neschovávejme se. Po odstoupení světové jedničky Carlose Al caraze jdou Češi do daviscupového play off v Boloni v rolích spolufavoritů celého turnaje a český kapitán Tomáš Berdych tuhle výzvu přijímá. Cokoliv jiného než postup ze čtvrtečního čtvrtfinále (začátek 10.00, PP ČT Sport) s oslabenými Španěly by bylo zklamáním. „Ale kluci si budou muset propotit trika, aby dva body udělali. To se nemění,“ varuje Berdych, kterého již lehce zaskočil úvodní zápas v Boloni, v němž belgičtí outsideři přemohli Francii 2:0. „Znovu to jen potvrzuje, že tenhle strašně rychlý program nahrává přesně takovým překvapením.“
O to, aby k němu nedošlo na český účet, se mají postarat dva singlisté. Ty Berdych vybíral z velké trojky Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a již v úterý po odpoledním tréninku borcům sdělil, kdo nastoupí. „Navazuje na to i jejich osobní příprava. Když už jsem se rozhodl, je dobré, aby to věděli co nejdřív,“ pravil s tím, že sestavu nahlásí ale přesně podle pravidel až hodinu před utkáním a nemíní ji zveřejňovat. „Ještě to nemusí lítat světem. Ať mají ještě španělští kluci zavařenou hlavu a připravují se na o jednoho hráče víc,“ usmál se.
Zdá se, že role české jedničky Jiřího Lehečky je neotřesitelná. Naposledy při velké výhře na Floridě skolil sedmnáctý tenista žebříčku Francese Tiafoea i Taylora Fritze a nyní by měl být favoritem proti španělskému lídrovi Jaume Munarovi (28 let, 36. na ATP). S tím má Lehečka pozitivní bilanci 2:0, v Davis Cupu navíc Munar zatím prohrál oba své singly.
Nepostradatelný Macháč
Do role české dvojky, která rozjede od desíti dopoledne zápas, pasuje víc Jakub Menšík. Týmu pomohl naposledy proti USA postupovým bodem, velmi rychlý povrch na boloňském výstavišti bude jeho hře postavené na servisu svědčit. A Tomáš Macháč je nepostradatelnou postavou do českého debla, kterou je lepší pošetřit.
Španělé mohou na dvojku vybírat z páru Pablo Carreňo (34, 89.) – Pedro Martínez (28, 95.). Druhý jmenovaný však od zářijového Davis Cupu s Dány, kdy slavně odvrátil mečbol Holgera Runeho a pomohl otočit celý duel, nevyhrál jediný ze sedmi zápasů. „Takže čekám, že si ho nechají do debla a nastoupí Carreňo,“ předvídá Berdych start 34letého veterána, s nímž se ještě sám potkával na okruhu.
Někdejší desátý tenista světa předloni podstoupil operaci lokte, kvůli níž chyběl osm měsíců a vrátil se až loni v půlce sezony. A dokázal se i díky třem letošním triumfům na challengerech vyškrábat z deváté stovky žebříčku do první. S Menšíkem má bilanci 0:1, český mladík ho zdolal letos v lednu na betonu v Aucklandu těsně 6:2, 4:6, 7:5.
Byť jsou Češi favority, Munar i Carreňo jsou velmi solidní a neradno je podceňovat. „Oba jsou to hodně podobné tipy, jen Munar je o půl generace mladší. Jsou to velcí pracanti a bojovníci, výborně se pohybují. Hrají klasický španělský styl, hodně se snaží pracovat forhendem po kurtu,“ charakterizoval Berdych soupeře. Zároveň však dodal. „Jak jsme tady ale trénovali na centru, tak mám pocit, že rychlejší kurt by měl být pro nás výhodnější.“
V případě postupu Češi narazí v sobotním semifinále na lepšího z dvojice Argentina – Německo, z druhé poloviny pavouku jsou jasnými kandidáty na finále i přes neúčast Jannika Sinnera domácí Italové.
Nominace týmů na Final 8 Davis Cupu:
|ČESKO
|Věk
|Na žebříčku
|Bilance v DC
|Jiří Lehečka
|24
|17.
|11:11
|Jakub Menšík
|20
|19.
|7:6
|Tomáš Macháč
|25
|32.
|11:10
|Vít Kopřiva
|28
|102.
|1:1
|Adam Pavlásek
|31
|53.
|8:6
|ŠPANĚLSKO
|Věk
|Na žebříčku
|Bilance v DC
|Jaime Munar
|28
|36.
|2:2
|Pablo Carreňo
|34
|89.
|7:9
|Pedro Martínez
|28
|95.
|7:3
|Marcel Granollers
|39
|6.
|13:13
Pozn.: U deblových specialistů Pavláska s Granollersem je uváděn žebříček čtyřhry.