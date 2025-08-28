Tenisová legenda Martina Navrátilová investovala: Koupila si fotbalistky
Činorodá tenisová legenda Martina Navrátilová (68) se pustila na pole dosud neorané a koupila menšinový podíl fotbalové organizace Carolina Ascent hrající zámořskou nejvyšší soutěž!
„Mise Caroliny stát se jedním z nejlepších ženských klubů světa ve mně okamžitě rezonovala,“ přiznala. „Tým i jeho vedení jsou odhodláni soutěžit na nejvyšší úrovni a já jsem nadšená z příležitosti být toho součástí,“ dodala hvězda, která bude do Charlotte jezdit na namátkové inspekce zhruba třikrát ročně.
Rakovina pojítkem
Laso jí hodil výkonný ředitel oddílu Jim McPhilliamy, který však odmítl prozradit, za kolik osmnáctinásobná grandslamová šampionka 3–5% podíl pořídila. Zato prozradil, proč si za parťačku vybral právě Češku s americkým pasem.
„Když před padesáti lety hrála v Kansasu, dělal jsem tam sběrače. Chovala se neskutečně mile, dokonce jsme se vyfotografovali. Zanechalo to ve mně trvalý dojem,“ vyznal se šéf Martině z Řevnic. A ještě něco je spojuje – rakovina, kterou oba zdárně přelstili. „Když jsem se jí o svém stavu zmínil, řekla: To zvládneš! Přitom obvyklá reakce lidí byla: To je mi líto! Byla stejně milá jako tehdy v Kansasu,“ dodal.
|Tým Carolina Ascent loni vyhrál základní část USL Super League, v play off vypadl v semifinále.