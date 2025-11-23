Skvělý Bulíř po návratu: K hattricku chybělo ještě jedno prodloužení… Kdo zapisuje buly?
První góly extraligové sezony oslavil v době, kdy už venku mrzne. Na to Michal Bulíř není zvyklý, ale dvě trefy bere všema deseti. Po zlomenině ruky se přesně po dvou měsících vrátil do sestavy Motoru a znovu s céčkem na dresu. Za úkol má zvednout v posledních kolech poněkud mátožné Budějovice. Napoprvé to vyšlo excelentně, Bulířovy dva zásahy přinesly vítězství 2:1 v prodloužení. „Musím poděkovat panu Kebrlemu do Mladé Boleslavi, který se už podruhé postaral o stejnou ruku. Je to profík, který ví, co dělá,“ pochválil známého operatéra, jenž například zachránil kariéru Petře Kvitové.
S dvěma body panuje v kabině spokojenost, nebo dokonce velká spokojenost?
„Odsud se body nevozí jednoduše, platí to už nějakou sezonu a popravdě jsme rádi za jakoukoli výhru. Dva body vám v tabulce vždycky pomůžou.“
A co váš dvougólový výkon? Ptám se i proto, že jste měl ještě jednu, možná dvě dobré šance.
„Já samozřejmě spokojený jsem. Dva měsíce jsem byl mimo, ale vrátila se mi práce, kterou jsem do toho po tu dobu dal a obětoval. Jsem strašně rád za lidi kolem sebe, kteří se o mě starali. Fyzioterapeuti, doktoři a kondiční trenér Miloš Moravec. S ním jsem ty dva měsíce pracoval na kondici, na síle, na posílení ruky. Cítím se výborně, vůbec jsem nečekal, že to takhle půjde. Teď nemyslím přímo góly, spíš herní a fyzickou kondici. A kardio, když to tak řeknu.“
Přišlo mi, že máte lehké nohy a výdrž od první až do poslední minuty, souhlasíte?
„Přesně tak. Nohy mi jely, vůbec mě nebolí, necítím únavu. Opravdu jsem moc rád, jak ten zápas z mé strany vypadal. Teď bude důležité navázat na něj v dalších utkáních.“
Také šlo vidět, jak vám hokej scházel…
„Jo, měl jsem obrovskou chuť. Zažil jsem si to už loni, chuť do hokeje pak je veliká. Když pak spoustu týdnů neděláte nic jiného, než že trénujete v posilovně, děláte kondici na ledě a koukáte na hokej z tribuny, tak ta chuť roste čím dál víc. Abych pravdu řekl, na suchu už mě to moc nebavilo, zápasy scházely.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Při vítězném gólu jste si ze strany vyjel před gólmana Machovského a trefil se pod horní tyčku. Nakolik šlo o improvizaci?
„Původně jsem měl jít na screen, ale pak jsem si říkal, že tam nejdu, aby mi někdo zase netrefil zlomenou ruku. Radši jsem byl trochu vedle brány, Nick Olesen mi to dal pěkně dolů, cestu mi trochu usnadnili jejich beci, možná vystoupili až moc nahoru a zkusil jsem to dát Machymu na zadní tyč. Po zápase mi říkal, že čekal moji střelu na přední, že jsem ho překvapil. Zaplaťpánbůh to vyšlo.“
Není vám líto, že jste nezapsal hattrick?
„Chybělo tomu ještě jedno prodloužení… (usmívá se) Po druhém gólu byl bohužel konec.“
Na vhazování jste měl oficiálně bilanci dvou vyhraných buly z desíti. Je to dané pauzou, anebo údaji až tak nevěříte?
„Sežeňte mi jméno toho, kdo tam sedí… (směje se) Ale vážně, bule mi nešly. Dva měsíce jsem je nehrál, necítil se při nich úplně komfortně. Zkrátka se mi nepovedly.“
Váš nedělní návrat docela překvapil, nešlo náhodou o rychlejší nástup, než měl původně být?
„Byl to první stanovený termín v případě, že dobře dopadnou rentgeny a další testy, které jsem podstupoval proto, abychom viděli, co to s kostí dělá. Musím poděkovat panu Kebrlemu do Mladé Boleslavi, který se už podruhé postaral o stejnou ruku. Je to profík, který ví, co dělá. I díky němu jsem se vrátil v relativně dobrém čase. Teď se však rozhodně nepovažuju za spasitele Motoru, kluci makají celou dobu, i když tomu výsledky v poslední době někdy neodpovídaly. Jsme tu jako tým, potřebujeme fungovat jako parta, jeden jako druhý na stejné čáře.“
Všiml jste si na ledě, že Olomouc není v optimální herní pohodě?
„Přišlo mi, že na tom bruslařsky nejsou kdovíjak kvalitně. Nevím, jestli to mají v hlavách, jak se cítí. Je pravda, že tady v Olomouci už jsme zažili těžší zápasy, na druhou stranu nechci vůbec říkat, že to byl lehký zápas. Vůbec nebyl, za dva body jsme naprosto šťastní. Ale taková ta agresivita a drajv u nich nejsou takové, jak by si asi představovali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž