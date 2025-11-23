Derby pro Skuhravého a spol. Jsem rád za chlapce, řekl kouč. Slovácko už není poslední
To nebyl svěží vítr, ale rovnou fičák. Roman Skuhravý, nový trenér Slovácka, nadopoval mužstvo nebývalou energií. V 16. kole Chance Ligy v derby se Zlínem (2:0) mu vyšly rozsáhlé změny v sestavě včetně nasazení do té doby málo využitých záložníků Kima s Tetourem. Oba dali gól. „Výhra je důležitá pro celý klub a region, který fotbal miluje. Abychom zjistili, že bez práce to nejde,“ shrnul kouč vítězů. Brankář Milan Heča udržel poprvé v ročníku čisté konto.
Od půlky srpna vyhlíželi hráči Slovácka ligové vítězství. Dočkali se v největším zápase sezony proti sousedovi ze Zlína a v době, kdy v tabulce Chance Ligy trčeli na posledním místě. K tomu po pěti bezgólových utkáních skórovali a na dno poslali Baník. Nejspíš je nakopl příchod kouče Romana Skuhravého, jenž postavil úplně jinou základní jedenáctku než jeho předchůdce Jan Kameník.
Místo v ní našli středopolaři Daniel Tetour a Seung-Bin Kim, předtím náhradníci. Korejec se dokonce během podzimu ocitl na transfer listině. Žádný klub však po něm nesáhl a je evidentní, že Skuhravý mu bude věřit. Zná ho ostatně ze společného angažmá v Dukle. „Byl největší pohybový talent, jaký jsem trénoval. Je skvěle fyzicky připravený a potřebuje dostat důvěru, aby ukázal, že i v náročném českém fotbale mají takoví hráči uplatnění,“ prohlásil po svém nástupu.
Podobný příklad je jednatřicetiletý Tetour. Také jeho vedl na Julisce a viděl v něm skvělého záložníka. Ve Slovácku do neděle těžce strádal, moc se s ním nepočítalo. Přišel Skuhravý, dal ho do sestavy – a nelitoval. Právě on se stal prvním střelcem večera, když jeho střelu po Havlíkově přihrávce tečoval za záda Stanislava Dostála stoper Lukáš Černín. „Ale když mu přehraju některé situace, sám si řekne, že je dřevák,“ pousmál se trenér, spokojený primárně s první pětačtyřicetiminutovkou. „Skvěle jsme bránili,“ chválil.
S takovou už nezískáme na podzim už ani bod...
Ještě před přestávkou se k Tetourovi přidal parťák Kim, jehož vyslal do dlouhého sóla Michal Trávník. Dynamický záložník převzal balon na vlastní půlce, uháněl s ním na bránu, a ač ho stíhalo trio protivníků, dokázal vypálit nahoru mimo brankářův dosah. Nevšední pohodu domácích zdokumentoval Patrik Blahút technickým obstřelem zpoza šestnáctky do břevna. „S takovou nezískáme do konce podzimu už ani bod,“ ulevil si trenér poražených Bronislav Červenka. „Jsem rád za chlapce, že jsme vyhráli. Byl jsem plný očekávání. Když uděláte takovou razantní změnu ve stylu hry, buď dostanete világoš anebo uspějete,“ podotkl jeho protějšek Skuhravý.
Nasazení Tetoura s Kimem měl od začátku v hlavě. „Hodil jsem to na kartu, že je znám. Vím, jací jsou to hráči. Kim musí pochopit, že až se dostane čelem k hráči, nikdo ho neubrání. To je moje úloha,“ zmínil Skuhravý po úspěšné premiéře. Chyběl mu v ní zraněný útočník Žan Medved, který má potíže se zády. „Nejvíc mi chybí Juroška, který může hrát velký fotbal. Těšil jsem se na něj,“ připomněl osud křídelníka, jenž je dlouhodobě mimo hru.
Zlín odehrál nejhorší poločas v sezoně. Nefungoval mu střed Didiba-Nombil, jindy pevná hráz. Navíc brzy ztratil klíčového obránce Černína, jenž si poranil kotník a musel střídat. Na obrat hosté neměli, kromě Kanuovy hlavičky do tyče se nedostali k ničemu nebezpečnému. Druhý poločas se ani hrát nemusel. Slovácko drželo náskok, nikam se nehnalo. Soupeři chyběla v útoku kvalita. „Na hřišti jsme nebyli hlavou, ani nohama,“ ulevil si Červenka. „Jsme zklamaní, oni měli lepší výstavbu hry než my. S příchodem nového trenéra měli možná i větší chuť. Dali tam ty správné emoce, které do derby patří,“ postřehl kapitán Tomáš Poznar.
Bronislav Červenka, kouč Zlína: Nejhorší výkon
„Byli jsme ve všech aspektech hry horší. Byl to asi náš nejhorší výkon za celou sezonu. Na hřišti jsme nebyli hlavou, ani nohama. Slovácko si za tím šlo od první minuty a vyhrálo zaslouženě. K některým situacím jsme přistupovali lehkovážně. Stanovili jsme si taktiku, kterou jsme vůbec neplnili. Proto byl výkon takový. K tomu se naskládaly nějaké individuální chyby, dostali jsme dva góly po našich katastrofálně zahraných standardkách a rychlých protiútocích. Spousta hráčů nepodala výkony, jaké by si derby zasloužilo. Byli jsme velmi slabí. Měli jsme jednu nebo dvě střely na bránu, což je strašně málo. Nebyla tam odvaha, ani kvalita. Bylo to ustrašené. Pochvalu zaslouží pouze naši fanoušci, kterým se musíme omluvit. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Zranění Černína by nemělo být vážné, jen špatně došlápl.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu