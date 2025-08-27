US Open: Marné snahy Kopřivy. Čecha smetla jednička, končí Siniaková. Postup Noskové
Český tenista Vít Kopřiva končí na US Open už po prvním kole, ve kterém nestačil na světovou jedničku Jannika Sinnera. S italskou hvězou prohrál 0:3 na sety. Na turnaji v New Yorku se ve dvouhře loučí i Kateřina Siniaková po porážce s Američankou Hailey Baptisteovou. Poměrně hladký postup zvládla Linda Nosková, která porazila Maďarku Dalmu Gálfiovou 2:0.
Dvaatřicátá hráčka světa Nosková postoupila do 2. kola US Open stejně jako před dvěma lety. Gálfiové, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, oplatila předloňskou porážku z 1. kola Wimbledonu. V poměru vítězných míčů ji přehrála 22:13, udělala jen devět nevynucených chyb.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu nepovolila Gálfiové jediný brejkbol, sama dva ze tří využila. První set Nosková získala díky prolomenému podání soupeřky v pátém gamu, ve druhé sadě vzala Maďarce servis v 11. hře. Duel zakončila čistou hrou.
Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi Sinnerovi 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.
„Soupeř byl nejtěžší, kterého jsem mohl dostat. Bylo to speciální hrát proti světové jedničce a na tak velkém stadionu. Když hrajete na takové úrovni, cítíte, jak ztrácíte. Na druhou stranu hrál velmi dobře a oproti mně na úplně jiném levelu. Byla to velká zkušenost. Určitě si to budu pamatovat do konce života a doufám, že si příště zahrajeme v jiné fázi než v prvním kole,“ řekl novinářům Kopřiva.
První set prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe „kanára“. Ve druhé sadě získal Kopřiva třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel po hodině a 38 minutách k vítězství.
Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.
Zklamaná Siniaková
Devětadvacetiletá Siniaková vypadla v úvodní fázi US Open potřetí za sebou. Proti 47. hráčce světa Baptisteové přišla šestkrát o servis, sama využila jen čtyři ze 13 brejkbolů. Nepomohlo jí v úterý ani 19 vítězných míčů, zaznamenala také 32 nevynucených chyb.
„Jsem zklamaná, že jsem prohrála. Myslím, že ty šance tam byly. Nesedí mi to tady, trápím se tu. To je pak těžké zahrát v důležitých momentech lépe a věřit si,“ řekla českým novinářům Siniaková. „Na to, jak to tu necítím a nejde mi to, jsem byla hodně blízko. Myslím, že ona se také trápila. Když ale uděláte v důležitých momentech spoustu chyb, tak je pak těžké vyhrát,“ doplnila.
Siniaková, která minulý týden chyběla kvůli nemoci Itala Jannika Sinnera a rozhodnutí pořadatelů v novém formátu smíšené čtyřhry, zahájila duel proti Baptisteové nadějně. Třikrát měla náskok brejku a za stavu 5:4 servírovala na zisk setu. Šanci ale nevyužila a po dalších třech prohraných gamech sadu ztratila.
Ve druhém setu naopak Siniaková brzy ztrácela 0:3 a po prohraném servisu v šesté hře již čelila stavu 1:5. Podařilo se jí sice lehce snížit, Baptisteová si však už závěr utéct nenechala. Duel zakončila druhým využitým mečbolem.
Siniaková bude v turnaji pokračovat už jen ve čtyřhře po boku Američanky Taylor Townsendové. Společně budou plnit roli nasazených jedniček.