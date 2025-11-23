Díra v betonu: Oceláři dostali bůra a po 21 letech vyrovnali nelichotivý rekord
Dejte jim bůra! Pokřik, který dlouho neburácel na stadionu Ivana Hlinky. Přání litvínovských fanoušků bylo vyslyšeno. Chemici se proti dosavadnímu lídrovi tabulky vytáhli, předvedli nejlepší zápas v sezoně a ve 25. kole extraligy vyhráli 5:2. Markus Hännikäinen se prosadil v přesilovce i oslabení, Matej Tomek pokryl 45 střel. „Je to velmi cenné. Jsme rádi, že jsme dokázali urvat tři body, a doufám, že jsme se vydali pozitivním směrem,“ řekl hrdina zápasu.
Střetli se první se čtrnáctým, soupeře dělilo 29 bodů. Vítězství Litvínova bylo teprve čtvrtým za tři body v této sezoně. „Vypovídá to o vyrovnanosti ligy, každý dokáže porazit každého. Padly nám tam góly, které jsme doteď nedávali, neměli jsme to štěstí, neproměnili šance, do nichž jsme se dostali. Já jsem se snažil udržet to na své straně,“ pokračoval Matej Tomek.
Třinec prohrál pošesté v řadě. Vyrovnal tím klubový rekord, který se datuje k sezoně 2004/5. Po 21 letech byl dorovnán. Přitom hned v úvodu měli Oceláři velkou šanci překlopit výhodu na svou stranu. Tou byla pětiminutová přesilovka.
V čase 1:24 šel Marko Daňo u střídaček do souboje, jako třetí se přihnal Quinn Schmiemann a po kontaktu s ním zůstal útočník hostů ležet na ledě a držel se za nohu. Rozhodčí po přezkumu vykázali litvínovského beka do kabiny. Daňo, jemuž na střídačku museli pomáhat, šel hned na přesilovku. Jenže Oceláři z dlouhé početní výhody nevytěžili téměř nic. Kromě vlastence, který byl připsán Oskaru Flynnovi a poslal je do vedení.
Článek pokračuje pod infografikou.
Verva do přestávky stihla otočit. Martin Růžička svým 300. gólem v základní části extraligy vyrovnal, jenže za minutu dokázal Litvínov odpovědět, když František Gajdoš přikopl puk Ondřeji Kašemu. Po 67 zápasech se trefil Matěj Maštalířský, puk proklouzl třineckému Marku Mazancovi pod betonem a démon úvodu sezony šel střídat. Tomek na opačné straně čapal skvěle. „Cítil jsem se fajn. Byla tady příjemná teplota okolo nuly, takže mi nebylo ani příliš horko,“ usmíval se.
Na soupisce Ocelářů se objevil 16letý dorostenec Dominick Byrtus. Rodák z Philadelphie, kde pracovali jeho rodiče, a jinak odchovanec Třince už hrál za českou sedmnáctku. Naskočil ve třetí třetině, kdy už bylo víceméně rozhodnuto. Hned nasadil hit Pawlu Zygmuntovi. Bek s košíkem mohl dát první extraligový gól. Jeho nahození vypadlo od betonu mimo branku.
Třinec takřka tři týdny nehraje doma, možná i z toho se odvíjí jeho tíživá série bez bodu. Co se s ním po výborném začátku stalo? „Na nic takového bych se nevymlouval. Během vítězné šňůry jsme vyhrávali i venku. Možná jsme si malinko mysleli, že to půjde samo. Je to na nás hráčích, musíme se vrátit k poctivé práci,“ shrnul kapitán Ocelářů Růžička.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž