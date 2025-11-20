Perušič se Schweinerem jsou ve čtvrtfinále, vyhráli i pátý zápas na MS! Narazí na silné Nory?
Obhájci titulu jsou nadále stoprocentní! Úřadující světoví šampioni v plážovém volejbale Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem si na mistrovství světa v Adelaide vybojovali postup mezi nejlepší osmičku, v osmifinálovém utkání přemohli portugalskou dvojici Joao Pedrosa - Hugo Campos 21:16 a 21:18. V ženském pavouku čeká od 11:30 osmifinálový duel i na Kylie Neuschaeferovou s Martinou Maixnerovou, které se utkají s nasazenými sedmičkami Kelly Chengovou a Molly Shawovou.
Poté, co Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem suverénně ovládli základní skupinu, postoupili v prvním kole play off přes Estebana a Marca Grimaltovi. O kolo později pak zdolali Joao Pedrosu a Huga Campose z Portugalska.
V průběhu prvního setu se český pár dostal do tříbodového náskoku, který v jeho závěru postupně navyšoval. Při prvním setbolu Schweiner nejprve snadno odvrátil podání soupeře a poté nad sítí šikovně zametl míč do rohu.
Druhé dějství bylo o poznání vyrovnanější. Češi v něm odskočili až v závěru, kdy si vybojovali dva mečboly. Proměnili hned první možnost, když Schweiner vytáhl nad sítí dokonalý blok.
Díky pátému vítězství na turnaji se obhájci titulu z roku 2023 probili už do čtvrtfinále, ve kterém narazí buď na favorizované Nory Anderse Mola s Christianem Sörumem, nebo na stříbrné německé medailisty z olympijských her v Paříži Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera.
Právě postup do čtvrtfinále si před turnajem vysnili. „V letošní sezoně jsme balancovali na hraně té osmičky. Myslím, že TOP týmy nám trošku utekly,“ hodnotil Perušič pro ČTK před začátkem MS. „Víme, že jsme schopni porážet nejlepší týmy, když nám ty zápasy sednou. Takže samozřejmě všechno je možné, ale jak se rozšiřuje světová špička, tak třeba zápasy v prvním kole play off nebo i ve skupině s papírově slabším soupeřem můžou být hodně těžké,“ navázal na kolegu Schweiner.