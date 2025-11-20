Předplatné

ONLINE: ukončí první Třinec negativní sérii? Dynamo proti Varům, Plzeň čelí Litvínovu

Radost Třince, zleva Andrej Nestrašil, Ondřej Kovařčík a Libor Hudáček.
Radost Třince, zleva Andrej Nestrašil, Ondřej Kovařčík a Libor Hudáček.
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Celkem tři předehrávané zápasy 24. kola nabízí hokejová Tipsport extraliga. Třinec se na ledě Vítkovic pokouší ukončit sérii čtyř porážek a upevnit si vedení v soutěži, na druhé místo se mohou posunout Pardubice, které čelí Karlovým Varům. Šestá Plzeň se střetává s beznadějně posledním Litvínovem. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

Detail
Detail
Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Mountfield221140764:4541
3Sparta2511311073:6440
4Pardubice221122769:5139
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
