Sport Magazín: sociální sítě Haalanda, Yamala a Vinícia i motorkář Pešek

Video placeholder
Sport Magazín a sociální sítě Haalanda, Yamala a Vinícia Jr. • Zdroj: isportTV
Titulní strana Sport Magazínu
Nor Erling Haaland se v utkání proti Estonsku raduje z gólu
Nor Erling Haaland se v utkání proti Estonsku raduje z gólu
Fotbalisté Manchesteru City oslavují další trefu Erlinga Haalanda
Erling Haaland je podle některých expertů nejdokonalejším střelcem, jaký mohly britské ostrovy spatřit
Erling Haaland je podle expertů kanonýr, jakého britský fotbal ještě neviděl
Erling Haaland hraje v takové formě, ze které by se i jeho minulému já dělalo nevolno závistí
Už v pátek vychází Sport Magazín a téma o sociálních sítích Erlinga Haalanda, Lamina Yamala a Vinícia Junióra. Motocyklový šampion Lukáš Pešek v seriálu Branky, děti, rodiče povypráví o podivných manýrech rodičů v motosportu. Seznamte se s nejlepšími jezdci parkuru, kteří ozdobí Prague Playoffs. A o prostor si řekl i František Straka. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Téma: Sociální sítě hvězd / Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinícius Júnior
  • Rozhovor: Lukáš Pešek / Branky, děti, rodiče
  • Zaostřeno: Prague Playoffs / Top 16 jezdců parkuru
  • Uniklo z facebooku: František Straka / odvolaný trenér Košic
  • Test: Kia EV4
  • TV program: všechny sportovní stanice

