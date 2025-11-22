Předplatné

ONLINE: Wolves - Crystal Palace. Dočká se Krejčí první výhry? V akci také Souček

Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: profimedia.cz
Ladislav Krejčí v utkání proti Chelsea
Fotbalisté Wolverhamptonu mají po 10 kolech Premier League pouhé dva body
Ladislav Krejčí během utkání na hřišti Fulhamu
Wolves nezvládli přestřelku s Chelsea, Ladislav Krejčí (vlevo) odehrál poločas
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Anglie - Premier League
Po reprezentační přestávce se opět vrací Premier League. Fotbalisté Wolves s Ladislavem Krejčím stále čekají na první ligovou výhru v této sezoně, dočkají se ve 12. kole doma proti Crystal Palace? Do akce jde i Tomáš Souček v dresu West Hamu proti Bournemouthu. Oba duely mají výkop v 16:00. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1182120:526
2Manchester City1171323:822
3Chelsea1162321:1120
4Sunderland1154214:1019
5Tottenham1153319:1018
6Aston Villa1153313:1018
7Manchester Utd.1153319:1818
8Liverpool1160518:1718
9Bournemouth1153317:1818
10Crystal Palace1145214:917
11Brighton1144317:1516
12Brentford1151517:1716
13Everton1143412:1315
14Newcastle1133511:1412
15Fulham1132612:1611
16Leeds1132610:2011
17Burnley1131714:2210
18West Ham1131713:2310
19Nottingham Forest1123610:209
20Wolves110297:252
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

