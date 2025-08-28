Největší smlouva v historii (zatím) v mlze. McDavid: Dám si čas. Jakou má prioritu?
Všeobecně je považován za nejlepšího hokejistu současnosti. Podobný fenomén se po ledových kluzištích neproháněl od dob, kdy v osmdesátých a devadesátých letech kralovali mohykáni Wayne Gretzky a Mario Lemieux. I přesto je Connor McDavid momentálně až čtvrtým nejlépe placeným hráčem v NHL. To se však za pár měsíců změní, po sezoně 2025/26 mu totiž vyprší osmiletý kontrakt. Jak to vypadá s novým? Pokroky sice nepřicházejí, edmontonští fanoušci však můžou zůstat v klidu. Zatím.
V říjnu načne hvězdný útočník svou jedenáctou sezonu v NHL. Jeho statistiky vypadají ohromně. Zvlášť když připustíte, do jaké rychlosti a kvality se hokej neustále posouvá. Connor McDavid nasbíral včetně play off 1232 kanadských bodů v 808 odehraných zápasech. Zatímco si v základní části drží v průměru 1,52 bodu na utkání, ve vyřazovací fázi bývá obvykle ještě o čtyři setiny lepší.
Z aktivních hokejistů nemá v tomto ohledu konkurenci. Snad jen v Sidneym Crosbym, jenž se v osmatřiceti letech pyšní bilancí 1,25 kanadského bodu na zápas. Až za ním v historických tabulkách vykukují podstatně mladší Nikita Kučerov, Leon Draisaitl či Nathan MacKinnon.
Individuálně už McDavid vyhrál prakticky všechno, jenže nejzvučnější týmové trofeje mu zatím chybí. Vytoužený Stanleyův pohár sebrala jeho Edmontonu dvakrát v řadě Florida a o olympijské zlato ještě ani usilovat nemohl. To se změní v únoru, kdy na ZOH do Itálie přijedou nejlepší hokejisté planety po dvanáctileté pauze.
Nejlukrativnější kontrakt má Draisaitl
„Za sebe můžu říct, že když jsme během sezony hráli turnaj čtyř zemí, byl to nejrychlejší a nejtěžší hokej, jakého jsem byl kdy součástí. Takže si ani nedovedu představit, jaké to bude na olympiádě. Je to událost, na kterou se všichni těší,“ říká McDavid na olympijském kempu kanadské reprezentace v Calgary.
První vrchol sezony tak pro něj přijde v únoru, další pak v květnu a červnu, kdy znovu bude cílit na Stanley Cup. Se současným kádrem Edmontonu může mít jednu z posledních velkých příležitostí.
Byť se předpokládá, že v kanadském týmu ještě nějakou dobu zůstane, nový kontrakt mu přinese daleko víc peněz, což pak logicky omezí další možnosti Oilers na trhu. Už nyní má Edmonton ve svém středu nejlépe placeného hokejistu současnosti, smlouva Leona Draisaitla zabírá v platovém stropu organizace 14 milionů dolarů. McDavid dostane ještě víc. Ostatně kdo jiný si takové peníze zaslouží?
Sám hráč si moc dobře uvědomuje, jakou hodnotu pro klub má. V NHL platí pravidlo, že gáže jakéhokoliv hokejisty může zabírat maximálně dvacet procent z platového stropu, který se v sezoně 2026/27 vyšplhá na 104 milionů dolarů. McDavid tak může podepsat až za 20,8 milionů dolarů ročně, což je suma, která v historii platových stropů nemá obdoby. Zatím nejlukrativnější smlouvu podškrábl právě Draisaitl.
Jak to teda s McDavidem aktuálně vypadá? Dohoda o novém kontraktu je zatím v nedohlednu, reálnější obrysy nemá. „Na konci června jsem řekl, že si s tím dám čas, což platí pořád. Vezmu si na to prostor a všechno si projdu. V Edmontonu mám v úmyslu vyhrát Stanley Cup. Je to moje jediná priorita, snad kromě zisku zlata na olympiádě pro Kanadu,“ popisuje kapitán Oilers.
Současná McDavidova smlouva, která platí od ročníku 2018/19 a garantuje mu 12,5 milionu dolarů ročně, mohla být oficiálně prodloužena už od 1. července. „Dám si na to čas. Chci si to probrat s rodinou, agentem a všemi zúčastněnými. Procházíme tím pomalu,“ hlásí osmadvacetiletý útočník.
„Nebude to dlouhé vyjednávání,“ ujišťuje Jeff Jackson, bývalý McDavidův agent a v současné době prezident hokejového oddělení Oilers. Spolu s generálním manažerem Stanem Bowmanem bude mít při důležitých schůzkách právě on stěžejní roli. „Myslím, že to bude jiné než jakékoli jiné vyjednávání. Až bude Connor připravený, budeme o tom diskutovat a dosáhneme dohody,“ dodává Jackson.