Po letech za mořem zpět v Evropě. Pavel ve Finsku znovu zabojuje o NHL: Měl by to být sen každého
Když před dvěma roky v listopadu debutoval v NHL, sítěmi se prohnal dojemný příběh. Pyšný Stanislav Pavel se s fanoušky podělil o slohovou práci syna Ondřeje ze základní školy. V ní mladý útočník psal, jak chce být profesionálním hokejistou a jednou hrát v NHL. „Táta mě trošku naštval, že to dal ven. Bylo to bez mého svolení, taky jsem mu to řekl,“ ohlíží se teď čtyřiadvacetiletý pracant. O další šanci mezi elitou bude po působení v AHL bojovat ve Finsku. Snem zůstává NHL.
Hokejovou kariérou prochází po malých krůčcích, schůdek po schůdku. Nic neobvyklého není ani to, že se na cestě objeví překážky. Ondřej Pavel odešel v šestnácti letech do Ameriky a přes juniorské soutěže a univerzitu si jako nedraftovaný hráč řekl o šanci v NHL. O další starty mezi nejlepšími teď bude muset zabojovat ve finském Tappaře. „Jestli v téhle pomyslné budově hokejové kariéry jsou nějaké výtahy, já je nenašel. Jdu po schodech. Pokud někdo ví, kde výtah je, řekněte mi to, prosím. Já to zjevně nevím,“ popisuje svoji pouť s nadsázkou.
Jak se zrodil přestup do Tampere?
„Po konci sezony jsem se koukal na možnosti, které jsem měl, a vyústilo to tak, že se budu vracet do Evropy. Řešili se různí kandidáti, tím, jak americká soutěž končí později a evropská začíná dřív, to bylo trošku narychlo. Řešily se potom víceméně jen dvě místa, dvě finální možnosti. Bylo to mezi Českem a Finskem a nakonec jsem si zvolil Tapparu.“
Proč vyhrálo Finsko?
„Byly tam hlavně dva důvody. První byl, že jsem se na situaci kouknul úplně mimo hokej, spíš ze životní stránky. Došlo mi, že je mi teprve 24 let, kdyby někdo v mém věku měl možnost pracovat v zahraničí, bral by to všema deseti. Je to úžasná zkušenost do života.“
Nechtěl jste se ještě vracet domů?
„Jednou samozřejmě budu hrát v České republice, je to můj domov a chci tam žít a dožít. Když teď ale