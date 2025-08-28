Dravecký ml.: Chci na dvacítky i do áčka ve Švédsku. Co obdivuje na tátovi?
Čeká ho klíčový ročník nadějně rozeběhnuté kariéry. Obránce Vladimír Dravecký mladší se v sedmnácti letech přesunul do reprezentační dvacítky a rád by pro sebe uzmul místo na mistrovství světa na přelomu roku. Cílem je i pevná pozice v áčku švédského Rögle a po sezoně co nejlepší umístění na draftu NHL. „Zatím je to úplně jedno, vůbec se na to nesoustředím. Mám cíle pro tuhle sezonu, pak se uvidí, co se bude dít,“ nepřipouští si tlak směrem k výběru talentů.
Byl to příběh, který před rokem rezonoval v domácím i slovenském hokejovém prostředí. Obránce Vladimír Dravecký mladší se před přechodem do reprezentační osmnáctky rozhodl, že vymění dres Slovenska za český. A to i přesto, že celá rodina včetně táty, který nastupuje za třinecké Oceláře, pochází ze sousední země. „Jsem Čech!“ vyhrkne talentovaný hokejista teď, když přijde na věc řeč.
V národních týmech Česka už se naplno usadil. Loni si z Hlinka Gretzky Cupu odvezl stříbro, na mistrovství světa pak zažil zklamání z brzkého vyřazení. Přestože osmnáctiny oslaví Dravecký junior až v prosinci, už během léta se přesunul ke dvacítce.
„Jsem tady nejmladší, ale nějak si to neberu. S kluky se známe, jsme fakt super skupinka. Vzali mě hned do party, známe se i z mladších kategorií. Nevnímám to,“ vypráví talentovaný bek během srazu v Chomutově.
Od trenéra Patrika Augusty a dalších členů realizačního týmu poslouchal, jak důležité je být týmovým hráčem a pomáhat tvořit dobrou partu. S ní podle Draveckého není v juniorském výběru problém. „V dnešním hokeji je důležité být výborná skupinka. Je samozřejmě potřeba mít i talent, ale rozhoduje, jak se dá parta dohromady,“ uvědomuje si obránce, který má talentu na rozdávání.
Chtěl jsem reprezentovat Slovensko, ale...
I proto je necelý rok před draftem jedním z nejvýše řazených Čechů. Jako první by měl přijít na řadu Adam Novotný, na konci prvního nebo ve druhém kole by pak mohlo zaznít i jméno Šimona Katolického a právě Draveckého. Z českých beků je v ročníku jedničkou, přesto si tlak nepřipouští. „Soustředím se na můj výkon, jak hraju v klubu a jak hraju v reprezentaci. Pro sezonu mám cíle,“ říká rodák z amerického Manchesteru.
O metách, na něž chce v příštím ročníku dosáhnout, má jasno. „Cíle jsou udělat si místo v Rögle a pak samozřejmě dvacítky v prosinci.“
Právě ve švédském klubu bude Dravecký pilovat dovednosti už druhým rokem. Naposledy odehrál většinu zápasů za juniorku, mužskou SHL okusil na tři zápasy. Švédská cesta se zatím jeví jako správná.
„Chtěl jsem reprezentovat Slovensko, pak jsem tam šel a nevyšlo to podle představ. Ve Švédsku mě hodně chtěli už dva roky zpátky, pak jsem cítil zájem ještě víc. Byl jsem tam a přesvědčilo mě to, že bych tam měl jít. Cítím se tam fakt komfortně,“ pochvaluje si odchovanec Třince.
Pokud by zůstal v Česku, mohl u Ocelářů bojovat o místo v jednom týmu vedle táty Vladimíra. „Vážím si toho, že taťka hrál hokej… Teda hraje, pardon, pořád hraje,“ opravuje se rychle syn pětinásobného extraligového šampiona.
„Je neskutečné, že ve 40 letech pořád hraje. Klobouk dolů. Pro mě je jenom výhoda, že mi může poradit z neskutečných zkušeností, která za kariéru pobral a pořád bere,“ dodává na konto ceněného univerzála a vrací se i k Ocelářům.
„Třinci děkuju, co všechno pro mě udělal. Odehrál jsem tam polovinu kariéry. Ale víc mi asi sedí švédský než český styl hokeje. Přijde mi, že český hokej je víc defenzivní, ale já jsem ofenzivní obránce,“ přiznává Dravecký mladší.
Na severu Evropy si musel zvykat na nový přístup trenérů i jinou mentalitu lidí. „Nemají tolik emocí jako my Češi. Párkrát jsem byl víc emoční než oni a dívali se na mě, co to je. Pochopil jsem, že tam žijí trošku jiní lidé. Ale cítím se tam skvěle,“ prohlašuje česká naděje.
S dvacítkou se zatím chystá v Chomutově, kde se už na Turnaji pěti zemí bojuje o co nejlepší výchozí pozici před nominací na mistrovství. Svěřenci Patrika Augusty odstartovali ve středu proti Slovensku, do konce týdne je čekají ještě zápasy s Finskem, Švýcarskem a Švédskem. „Kvalitně obsazený turnaj, jsou tu dobré týmy. Určitě už se tu hraje i o místo na mistrovství,“ ví Dravecký.
Vladimír Dravecký ml.
Narozen
19. prosince 2007 (17 let) v Manchesteru, USA
Pozice
obránce
Hráčská kariéra
Třinec U17 (2021-23), Team Slovakia U18 (2023/24), Košice U20 (2023/24), Košice (2023/24), Rögle U18 (2024/25), Rögle U20 (2024-?), Rögle (2024-?)
Reprezentace
U18 26 zápasů/4 góly, 1x MS (2025), U20 3 zápasy/0 gólů, za Slovensko U18 12 zápasů/1 gól, U17 7 zápasů/2 góly
Úspěchy
stříbro Hlinka Gretzky Cup (2024)