ONLINE: Vary - Třinec 2:0. Extraliga nezvykle už v poledne, domácí zvyšují
Hokejová Tipsport extraliga nabízí další porci zápasů tentokrát už k obědu. Již od 12.00 nastupují Karlovy Vary proti Třinci v rámci duelu, který podobně jako před rokem věnují žákům a studentům. Zbytek 26. kola startuje o šest hodin později. Největším lákadlem je bezpochyby šlágr mezi Pardubicemi a Spartou. Poslední Litvínov se pokouší snížit ztrátu v Kladně. Hraje se také v Brně, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž