ONLINE: Vary - Třinec 2:0. Extraliga nezvykle už v poledne, domácí zvyšují

Gólová radost karlovarských hokejistů
Gólová radost karlovarských hokejistůZdroj: ČTK
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl
Karlovy Vary hostily Třinec v zápase, který začal už ve 12 hodin
Na duel Karlových Varů s Třincem dorazila spousta dětí
6
Hokejová Tipsport extraliga nabízí další porci zápasů tentokrát už k obědu. Již od 12.00 nastupují Karlovy Vary proti Třinci v rámci duelu, který podobně jako před rokem věnují žákům a studentům. Zbytek 26. kola startuje o šest hodin později. Největším lákadlem je bezpochyby šlágr mezi Pardubicemi a Spartou. Poslední Litvínov se pokouší snížit ztrátu v Kladně. Hraje se také v Brně, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
20Tipsport1,186,816Detail
LIVE
--Tipsport1.954.363.14Detail
LIVE
--Tipsport2.094.253.02Detail
LIVE
--Tipsport1.874.453.31Detail
LIVE
--Tipsport1.64.74.48Detail
LIVE
--Tipsport1.784.43.67Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec241231872:6143
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2410121159:6734
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

