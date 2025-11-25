Procházka bez titulového zápasu? Pereira prý má jiného soupeře. Jen spekulace, reaguje kouč
Na sociálních sítích se v noci na úterý začala šířit zpráva o údajně domluveném duelu šampiona Alexe Pereiry s Carlosem Ulbergem. Ten by tak ze třetího místa přeskočil jedničku divize Jiřího Procházku, který se od začátku října, kdy získal cenné vítězství v Las Vegas, uchází o další titulovou šanci. Neoficiální zdroj Octagon Pulse uvádí, že Brazilcova obhajoba pásu proběhne 24. ledna na akci UFC, jež odstartuje novou spolupráci s televizí Paramount. „Žádné info nemáme. Na tyhle zprávy se dívám s pobavením. Jsou to jen spekulace,“ říká trenér českého bijce Jaroslav Hovězák pro web iSport.
Od říjnového triumfu v Las Vegas Jiří Procházka stále prohlašuje, že chce v příštím mači bojovat o titul polotěžké váhy bez ohledu na to, koho proti němu vedení UFC postaví. Výhra nad Khalilem Rountreem Jr českého zápasníka postavila na první příčku divize. V pořadí vyzyvatelů šampiona Alexe Pereiry ho ale má údajně přeskočit Australan Carlos Ulberg. Tato informace, původně od zdroje Octagon Pulse, během úterý plní sociální sítě.
UFC plánuje zahájit novou spolupráci s televizí Paramount turnajem s prvotřídní startovkou. Není proto divu, že se debatuje o účasti hvězdného Pereiry, který patří mezi nejpopulárnější bojovníky současnosti. Brazilec původně avizoval, že bude usilovat o zápas na červnové akci v Bílém domě. Jeho domnělý sok Jon Jones ale nedostal důvěru vedení organizace.
Namísto přesunu do těžké váhy tak bude Pereira pravděpodobně obhajovat titul polotěžké divize, a to, podle aktuálních zpráv, proti Ulbergovi.
„Žádné info nemáme. Na tyhle zprávy se dívám s pobavením. Jsou to jen spekulace,“ reaguje Jaroslav Hovězák, Procházkův trenér. „Příští týden máme poradu o dalším zápase, ale pokud vím, potvrzení data a soupeře zatím není na pořadu dne. Zatím nevíme nic, karty se mohou zamíchat různě. Teď je to v rukou manažerů a matchmakerů UFC,“ dodává.
Výstřel slepým nábojem?
Pokud by UFC skutečně usilovalo o to, aby se Pereira představil na mega akci s podtitulem Paramount, účast českého bojovníka je podle Hovězáka spíše nepravděpodobná. „Jirka je v tréninku, právě maká na silové přípravě. Zmiňované datum (24. ledna) je ale moc brzo. Přijde mi to až nereálné. Uvidíme, co přinese vývoj jednání,“ podotýká kouč.
Zpráva o Brazilcově obhajobě však může být pouze výstřelem slepým nábojem, který má rozvířit debaty. „Také jsem zaznamenal informace o zápase Ulberga s Pereirou. Hned jsem si to ověřil u několika zdrojů a zatím se to jeví jako nepravdivé info,“ pronesl ve svém vysílání Ariel Helwani, nejerudovanější novinář zabývající se MMA na světové scéně.
Spekulovanému duelu naopak přisvědčuje Pereirův výrok ze začátku října, kdy startoval na stejném turnaji jako Procházka. Před utkáním s Magomeden Ankalajevem tehdy odpovídal o otázku, zda považuje zápas českého Samuraje s Rountreem za titulový eliminátor.
„Procházka proti Rountreemu, to bude dobré utkání. S oběma jsem bojoval a vím, že mají potenciál. Chci hlavně vyhrát titul a pak si dalšího vyzyvatele vybírat nebudu, to není moje práce. Myslím ale, že ve hře je i Carlos, který právě zažívá velký vzestup a vede si opravdu dobře. Varianta s Carlosem se mi líbí obzvlášť proto, že jsem se všemi ostatními borci na špičce již bojoval,“ uvedl tehdy Brazilec přezdívaný „Poatan“.