Milionář, který na US Open »okradl« chlapce o kšiltovku: Prolomil mlčení!
Nejnenávidější člověk internetu? Generální ředitel Andy Byron načapaný při nevěře na koncertě Coldplay si může oddechnout! O víkendu předal štafetu polskému milionáři Peteru Szczerekovi. Toho kamery na US Open zachytily, jak obral malé dítě o kšiltovku, kterou mu chtěl dát jeho idol. A strhla se mela!
Absurdní jednání se odehrálo po vítězství tenisty Kamila Majchrzaka na US Open. Majchrzak šel slavit s fanoušky, především dětem se ochotně podepisoval a jednomu chlapci chtěl věnovat i svou kšiltovku. Když jí podával davu, neuvěřitelně rychle po ní chňapl chlápek stojící vedle. Muž se zaradoval z úlovku a fofrem ukryl kšiltovku manželce do tašky.
Časem se provalilo, že se jednalo o polského mecenáše tenisu a šéfa firmy Drogbruk Piotra Szczereka. O to víc byli fanoušci v šoku z jeho počínání. Má tohle zapotřebí?
Šílené záběry se rychle dostaly i k Majchrzakovi, který rychle situaci napravil. S pomocí fanoušků chlapečka vypátral, setkal se s ním a předal mu dárky, včetně nové kšiltovky.
Za to po hříšníkovi Szczerekovi se na dlouho slehla zem. Pod návalem nenávistných komentářů si zablkoval všechny profily na sociálních sítích. Fanoušky to neodradilo a přes jejich víkendový nálet se snížilo hodnocení firmy Drogbruk v Google recenzích na 1,3 hvězdičky (minimum je 1, maximum 5). Mnozí ještě zanechali komentář ve stylu: „VYHOĎTE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE! Důrazně nedoporučuji podporovat Drogbruk.“
V pondělí Szczerek konečně našel odvahu a přišel s omluvou. „Udělal jsem obrovskou chybu," kál se na začátku svého vyjádření. „V emocích, v davu jásajícím po vítězství, jsem byl přesvědčen, že tenista dává čepici mým směrem – mým synům, kteří si dříve vyžádali autogramy,“ pokračoval ve své omluvě.
„Ta mylná představa mě donutila natáhnout ruku. Dnes vím, že jsem udělal něco, co vypadalo jako úmyslné sebrání suvenýru dítěti. Tohle nebyl můj úmysl, ale to nemění nic na tom, že jsem klukovi ublížil a zklamal fanoušky. Chlapec čepici dostal a omlouvám se jeho rodině. Doufámm že jsem alespoň částečně napravil způsobenou bolest,“ uvedl.