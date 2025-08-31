Dítě okradené při tenise boháčem: Dojemné setkání!
Kde vzal tu drzost?! Svět žasl nad chováním polského milionáře, který neváhal sebrat cenný suvenýr nebohému chlapci jménem Brock při tenisovém US Open. Ale příběh má šťastný konec!
Na grandslamu v New Yorku to bylo skoro jako na stříbrném plátně. Akorát tenhle doják nevymyslel žádný filmový scenárista, ale sám život! Polák Kamil Majchrzak (29) po vítězném utkání šel rozdat fanouškům podpisy, jednomu z dětí podával čepici – a chňapnul po ní dospělý chlápek!
Veřejnost jej později identifikovala jako Piotra Szczereka. Šéf stavební firmy se nestyděl v posledních letech čerpat státní dotace ve výši 11 milionů zlotých (asi 63 »míčů« v přepočtu na české koruny). Zároveň sponzoruje tenisový svaz v Polsku, tak si nejspíš myslel, že má na kšiltovku větší nárok než Brock.
„Došlo k nějakému nedorozumění,“ bránil mecenáše Majchrzak, 76. hráč světového žebříčku ATP. „Byl jsem unavený, ani jsem si toho zpočátku nevšiml. Myslím, že i ten pán jednal v návalu horka a emocí,“ dodal.
Nakonec sám tenista zjednal nápravu, když se s okradeným chlapcem setkal a dal mu jinou čepici. Prý i boháč zpytoval svědomí a kontaktoval Brockovu rodinu, aby se omluvil. Takový »happy end« je k nezaplacení!