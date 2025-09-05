Hanba italských plavkyň: Kradly parfémy!
Kradly jako straky! Italské olympioničky Benedettu Pilatovou (20) a Chiaru Tarantinovou (22) načapali celníci na letišti v Singapuru, jak při návratu z plaveckého MS vkládají nezaplacené parfémy do tašek!
Povedený páreček tak završil šampionát několikahodinovým pobytem za mřížemi. Na svobodu je dostali až úředníci italského velvyslanectví.
„Ti, co mě znají, vědí, že si zakládám na poctivosti. Byla jsem propuštěna bez jakéhokoliv potrestání,“ shodila Pilatová veškerou vinu na svou parťačku. Ta se zatím k incidentu nevyjádřila.
Témata: krádež, zloděj, plavkyně, blesksport, zlodějka, Singapur, parfém, Benedetta Pilato, Chiara Tarantino