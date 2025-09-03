Kdo je necita, co okradl dítě na US Open? Prachatý šmejd
Co udělat pro to, abyste se během vteřiny stal nejnenáviděnějším člověkem internetu, už ví Polák Piotr Szczerek! Chamtivec, který se topí v penězích, se na US Open znemožnil, když tenistovi Majchrzakovi vytrhl z ruky čepici, kterou evidentně daroval malému fanouškovi!
Zmar klučiny pak nelida ignoroval. Hnus ale zachytily kamery. Vyšlo tedy najevo, že oním »nenažrancem« je Szczerek – šéf firmy DROGBRUK, jež se specializuje na dlažby a je sponzorem polského tenisového svazu.
Život jako v bavlnce
Szczerek s manželkou a jejich dvěma syny žijí ve »vesničce milionářů« nedaleko Zhořelce. Podle Daily Mail vlastní dům v přepočtu za 12 milionů korun. O to víc se na něj snesla kritika. Podle analýzy společnosti Res Futura byla v internetových diskuzích reakce na »zločin « proti lidskosti z 98,2 % kritická. 0,2 % příspěvků jej hájí.
„Udělal jsem vážnou chybu. Byl jsem přesvědčen, že hráč podává čepici mým synům,“ vydal Szczerek několik dní po excesu prohlášení. „Nebyl to úmysl, což nemění nic na tom, že jsem chlapci ublížil a zklamal fanoušky,“ dodal. Chlapci i jeho rodině se omluvil.