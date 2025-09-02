Chalífová chce zase boxovat: Zrušte testy ženskosti!
Na olympiádě v Paříži spráskala alžírská boxerka Imán Chalífová (26) všechny soupeřky. Před novou sezónou ale boxerská unie vydala nařízení, aby se všechny sportovkyně podrobily testu pohlaví. A to Chalífová odmítá.
Během loňské olympiády řádila jako černá ruka. Se soupeřkami neměla Imán Chalífová (26) slitování a objevily se spekulace, že nemůže být ženou. Zvláště poté, co jí Mezinárodní olympijský výbor povolil účast na akci, ale Mezinárodní boxerská asociace jí vyloučila pro nesplnění kritérií. Po největší akci se po ní slehla zem. Naprosto opustila svět boxu a až nedávno se ukázala s novou vizáží. Vypadala ženštěji než kdy dříve!
Jenže... Mezinárodní boxerská asociace zavedla koncem světa povinné testování. A Chalífové se zastesklo po soubojích. „Narodila jsem se jako žena, žila jsem jako žena a soutěžila jsem jako žena. Není pochyb o tom, že existují nepřátelé úspěchu, a to dává mému úspěchu kvůli těmto útokům zvláštní chuť,“ prohlásila boxerka. 5. srpna podala odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) proti rozhodnutí asociace ohledně zákazu startu, dokud nepodstoupí genetické testy. A rovnou Alžířanka požaduje, aby jí CAS umožnil startovat na mistrovství v Liverpoolu (začíná 4.září) bez testů!